Почему вес не уходит: 3 причины, даже при здоровом питании

Люблю!
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему вес не уходит: 3 причины, даже при здоровом питании

Вы правильно питаетесь, занимаетесь спортом, а стрелка весов будто застыла на месте? Причины могут быть неочевидными. Эксперты выделяют три ключевых фактора, которые мешают похудению, даже если вы соблюдаете диету и ведёте активный образ жизни.

1. Неправильное время приёма пищи

Даже самая здоровая еда может откладываться в виде лишних сантиметров, если вы нарушаете биоритмы организма.

  • Организм склонен накапливать больше калорий ночью.
  • Плотный завтрак и обед + лёгкий ужин помогают активизировать метаболизм.
  • Перекусы или большие порции вечером могут свести на нет усилия, приложенные днём.

2. Нехватка калорий

Стремление «есть меньше — терять больше» часто работает против нас.

  • Если потребление калорий слишком низкое, тело замедляет метаболизм.
  • Например, стройной женщине нужно минимум 1 200 калорий в день, а при занятиях спортом добавляются ещё 200–300 ккал на тренировку.
  • Недостаток энергии может тормозить сжигание жира и даже приводить к его накоплению.

3. Переедание «здоровой» пищи

Полезно ≠ безопасно в любых количествах.

  • Высококалорийные продукты, такие как орехи, сухофрукты, соки и смузи, быстро увеличивают суточную норму калорий.
  • Организму достаточно 60–80 граммов полезных жиров в день — это всего 3–4 финика или несколько ложек ореховой пасты.
  • Контроль порций важен даже для суперполезных продуктов.

Итог

Соблюдение правильного времени приёма пищи, достаточное количество калорий и умеренность в полезных продуктах — ключ к успешному похудению. Не игнорируйте эти нюансы, и результат не заставит себя ждать.

Источник: vesti-yamal

#похудение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
