Дата публикации: 15.10.2025
LETA
Изображение к статье: В Рижском соборе ожидается грандиозное событие - строительство новых барочных органных труб

Рижский Домский собор готовится к важному событию в культурной жизни Латвии и Европы - впервые будет построен новый барочный орган, который дополнит всемирно известный романтический орган. В настоящее время все желающие уже могут увидеть полноразмерное цветное изображение нового фасада органа.

Музыканты, эксперты и деятели культуры уже давно отмечали необходимость инструмента, подходящего для исполнения музыки Иоганна Себастьяна Баха. Этот замысел сейчас воплощает органостроительная мастерская Wegscheider Orgelbau из Дрездена (Германия), специализирующаяся на барочных органах. Новый инструмент создается по образцу органов Генриха Андреаса Конциуса (Heinrich Andreas Contius, 1708-1795) - самого известного органостроителя XVIII века в Балтии. Завершить проект планируется к лету 2027 года, после проведения запланированных работ по укреплению фундамента здания.

Это совместный германо-латвийский культурный проект. В строительстве органов активно примут участие и латвийские специалисты, а договор предусматривает участие прихода Домского собора в сборе средств. Мастерская Wegscheider Orgelbau уже разрабатывала подобный проект совместно с латвийскими партнерами в 2007 году, однако тогда он не был реализован из-за нехватки финансирования. В настоящее время реализация проекта во многом обеспечена благодаря щедрому пожертвованию фонда Карла Бехштейна (Carl Bechstein Foundation). Оставшиеся 400 000 евро планируется собрать в течение следующего года - половину в Германии, половину в Латвии. Скоро в тесном сотрудничестве с Рижским Домcким собором начнется широкая кампания по сбору пожертвований, которая пройдет под руководством берлинской ассоциации Förderverein Orgel Dom Riga e.V., возглавляемой доктором Клаусом Виттманом (Klaus Wittmann), потомком Адама Хинриха Шварца, мэра Риги в 1740-1762 годах.

"Латвия - это страна органов, где сохранилось множество качественных инструментов эпохи романтизма, хорошо отреставрированных и поддерживаемых в последние годы. Однако из-за ограниченных возможностей ситуация во многих местах остается печальной - в церквях стоят завезённые из-за рубежа изношенные органы, которые ещё можно привести в рабочее состояние, тогда как всё больше концертных залов предпочитают приобретать цифровые инструменты, абсурдно считая звучание записи из динамиков адекватной заменой настоящих трубных органов. В таком контексте особенно очевидна необходимость создания нового высококачественного инструмента, созданного исторически информированной, признанной немецкой органостроительной фирмой Wegscheider Orgelbau.

Рижский Домский собор - важнейший центр органной культуры в Европе и мире, а также активная концертная площадка, привлекающая наиболее выдающихся артистов и профессионалов. Наличие двух органов, как в других соборах, является нормой и лишь обогащает музыкальную среду, подчёркивая достижения двух великих мастеров - исторических органов фирмы Walcker, служащих уже более 140 лет, и создаваемого ныне инструмента "Contius", - отмечает музыкальный директор Рижского Домского собора и органист Кафедрального собора Айгарс Реинис.

#культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
