Не успели мы насладиться легкими сентябрьскими образами, как наступила настоящая осень, а вместе с ней начался и сезон дождей. Ничего не остается, кроме как смириться, отнести в химчистку свой хлопковый тренч и спрятать его глубоко в шкафу до наступления весны. И, конечно, заменить тонкий плащ на более теплую верхнюю одежду.

Если погода застала тебя врасплох, не переживай! Сейчас расскажем, на что обратить внимание во время шопинга, чтобы купить идеальную верхнюю одежду, в которой будет уютно, но не душно. Об этом пишет thevoicemag

Укороченное пальто

Укороченное пальто в нынешнем сезоне – один из главных хитов. И не зря, ведь оно классно смотрится с повседневной одеждой, например, с джинсами на высокой посадке, с которой подчеркивает талию.

Особо стойкие к холоду фэшэниста носят трендовое пальто с юбкой с кружевным подолом. Решение классное, только все-таки советуем дополнить обращ высокими сапогами.

Стеганая куртка

Туман на улице и высокая влажность портят настроение? Тогда твоей спасительной «таблеткой» станут уютные образы (нам помогает!). Трикотажный свитер, джоггеры, а поверх мягкая стеганая куртка – комбинация максимально комфортная.

Только учитывай, что стеганая куртка стильно смотрится, если выберешь модель свободного и чуть укороченного кроя. И, желательно, из матового материала – блестящая ткань (как у пуховика) сильно дешевит вещи.

Бомбер

Один из самых универсальных вариантов верхней одежды на осень – бомбер. Он прекрасно подходит к повседневному гардеробу и легко вписывается в базовые аутфиты с брюками и джемпером. За то мы его и любим!

Плюс, бомбер обладает суперспособностью не промокать под дождем: все благодаря тому, что в большинстве случаев в состав ткани входит нейлон – достаточно плотное синтетическое волокно.

Кожаный тренч

У нашего замечания о том, что плащ уже пора откладывать до весны, есть одно «но». Оно касается только классических тренчей из тонкой ткани, но совсем не относится к верхней одежде из кожи. Ее еще можно носить без вероятности подхватить простуду!

Особенно красиво кожаный плащ смотрится с противоположной по фактуре одеждой и обувью. Например, с пушистым трикотажным костюмом и с лоферами-тапочками на меху.

Жилет

Когда нужно быстро собраться и выйти из дома в ближайший магазин или на тренировку, на помощь придет жилет. Да-да, с ним все просто: накинула его поверх уютного худи – и можно бежать по делам.

В этом сезоне бренды радуют разнообразием жилетов. Есть и классические, похожие на пуховик без рукавов, и вельветовые, и из шерсти, и трикотажные, но с теплой подкладкой. В общем, наверняка найдешь идеальный вариант для себя – мы вот уже обзавелись тремя жилетами и ни о чем не жалеем!