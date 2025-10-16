Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов

Если у вас появилась чувствительность в одном или нескольких зубах, сначала обратитесь к стоматологу, чтобы определить причину. Затем, если чувствительность вызвана простым истиранием эмали или естественным рецессией десны, попробуйте следующие домашние средства.

Используйте десенсибилизирующую зубную пасту

К сожалению, чувствительность зубов, вызванную стиранием эмали или рецессией десны, нельзя устранить с помощью пломб. Вместо этого попробуйте чистить зубы десенсибилизирующей зубной пастой, которую можно купить в аптеке. Эти специальные зубные пасты содержат ингредиенты, которые снижают чувствительность, заполняя каналы (известные как канальцы) в дентине.

Попробуйте нанести немного зубной пасты на палец или ватную палочку и распределить её по чувствительным участкам перед сном. Сплюньте, но не полощите рот. Через несколько недель чувствительность зубов должна снизиться.

Попробуйте прополоскать рот фтористым раствором

Фтористые растворы, которые можно приобрести без рецепта в аптеке или в отделе товаров для здоровья в продуктовых магазинах, могут помочь снизить чувствительность, особенно у людей, страдающих от кариеса. Используйте его один раз в день. Пополощите рот, затем выплюньте.

Иногда людям с чувствительными зубами требуется более сильное фторидное ополаскивание или гель, чем те, что продаются без рецепта. Например, некоторые методы лечения заболеваний дёсен, такие как реминерализация (которая уменьшает количество зубного налёта), могут сделать чувствительные зубы ещё более чувствительными, чем обычно. В таких случаях стоматологи могут нанести фторидный гель, который поможет решить проблему.

Следите за чистотой своих зубов

Зубной налет, белое липкое вещество, образующееся на зубах, выделяет кислоту, которая раздражает зубы, особенно если они от природы чувствительны. Ежедневно боритесь с зубным налетом, чистя зубы как минимум дважды, желательно сразу после еды и особенно перед сном, и хотя бы раз в день пользуйтесь зубной нитью.

Используйте мягкую зубную щетку

Часто люди сами вызывают чувствительность зубов, слишком сильно надавливая на щётку и/или используя щётку с жёсткой щетиной, которая может повредить защитную зубную эмаль. Когда десны отступают (часто это естественная часть процесса старения), обнажённый дентин становится ещё более уязвимым для истирания зубной щёткой.

Используйте щетку с самой мягкой щетиной, какую только сможете найти, и при чистке надавливайте на нее совсем немного (на самом деле, если нажимать слабее, щетинки будут двигаться свободнее и выполнять свою работу эффективнее, чем при сильном нажатии).

#здоровье
Видео