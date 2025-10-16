На дне сковородок могут скапливаться пригоревшие кусочки пищи, следы пригорания, брызги жира и грязь. Существует множество различных способов очистки дна сковородок — выберите тот, который подходит для материала вашей посуды. Вот четыре способа очистки, которые можно попробовать, от самых распространённых к менее популярным.

Пищевая сода

Пищевая сода – это мягкий абразив, который хорошо подходит для любыхтипов сковородок, в том числесковородок из нержавеющей стали, чугунных сковородок, керамических сковородок и даже для внешней стороны сковородок с антипригарным покрытием.

Будьте осторожны и не наносите пищевую соду на антипригарную поверхность, так как она может повредить покрытие.

Чтобы очистить сковороды этим способом, смешайте три части пищевой соды с одной частью тёплой воды, чтобы получилась паста. Распределите пасту по дну формы и оставьте на десять-двадцать минут. Затем с помощью неабразивной щетки, зубной щетки или губки соскребите пищевую соду, в идеале удалив с ее помощью запекшийся жир. Чтобы усилить действие пищевой соды, добавьте в пасту немного мыла для мытья посуды или добавьте немного белого уксуса во время мытья посуды.

Соль для чугуна и меди

Соль – популярный метод очистки чугунных и медных сковородок, хотя она подходит и для нержавеющей стали. Для этого метода посыпьте дно сковороды крупной солью, затем используйте губку с мягкой щетиной или щетку-скребок, чтобы стереть соль с остатками пищи.

Для более эффективного очищения добавьте немного пищевой соды к соли, а затем сбрызните сверху уксусом, оставьте на десять минут, прежде чем приступать к чистке.

Кислота для очистки меди и нержавеющей стали

Для очистки кастрюль из меди, керамики или нержавеющей стали можно использовать мягкую кислоту, например лимонный сок, сок лайма, белый уксус или даже томатную пасту или кетчуп, чтобы удалить стойкие пятна и жир. Чтобы использовать кислоту для очистки пригоревшей кастрюли, замочите дно кастрюли в кислоте на десять минут. Затем с помощью неабразивной чистящей губки вотрите кислоту в пятна и удалите их.

Профессиональные чистящие средства

Существует множество профессиональных чистящих средств, которые помогут очистить дно сковороды. Если методы очистки, которые вы используете самостоятельно, не помогают избавиться от пригоревшего жира и копоти, поищите чистящее средство с щавелевой кислотой и следуйте инструкциям на упаковке. Не используйте стальную вату, чистящие средства для духовки или другие сильнодействующие средства, которые могут повредить сковороду.

Полезные советы

Лучший способ содержать сковороду в чистоте — ухаживать за ней до того, как на ней начнут появляться загрязнения.

Следите за чистотой плиты

Перед началом приготовления убедитесь, что на плите нет остатков пищи или жира — если плита грязная, эти остатки могут попасть на дно кастрюли и быстро ее загрязнить.

Хорошо смажьте сковороду перед приготовлением

Чтобы внутренняя поверхность сковороды оставалась чистой, смажьте ее перед приготовлением, чтобы создать антипригарную поверхность и предотвратить прилипание продуктов к сковороде.

Очистите сразу после приготовления

Если после приготовления в вашей сковороде еще долго будут оставаться остатки пищи или налипать на нее снаружи, их будет гораздо труднее удалить. Вместо этого очистите сковороду сразу после ее остывания, используя горячую воду и средство для мытья посуды.

Подождите, пока ваша сковорода остынет, прежде чем добавлять холодную воду для ее очистки, так как термический удар может исказить форму горячей сковороды.

Тщательно вытрите полотенцем

Из-за остатков воды могут появиться пятна от жесткой воды или ржавчина, поэтому сразу после мытья вытирайте сковороду чистым полотенцем из микрофибры или кухонным полотенцем. Для сушки чугунных сковородок и другой жирной посуды можно использовать тряпку или бумажное полотенце. Узнайте, как чистить чугунную сковороду.

Храните в чистом, сухом месте

Храните сковороду в сухом и чистом месте, например в шкафу. Храните сковороды, которыми вы часто пользуетесь, на доске для хранения или на подвесной полке, но не храните кастрюли и сковороды на плите, где они могут испачкаться жиром и остатками пищи.