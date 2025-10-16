Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 0 138

Люблю!
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать

Кашель у домашних животных не всегда сигнал болезни — часто это естественная реакция на раздражитель. Главное — сохранять спокойствие и разобраться, что именно беспокоит вашего пушистого друга.

Почему кашляют кошки

У кошек кашель чаще всего связан с попаданием инородных частиц в желудок или дыхательные пути. Самая распространённая причина — шерстяные комки. Когда кот тщательно вылизывает себя, часть шерсти попадает в желудок, где со временем образуется ком. Он раздражает слизистую, и питомец пытается его откашлять.

Типичная поза во время кашля — кот опускает голову и приподнимает заднюю часть тела. Если комок не выходит, лучше обратиться к ветеринару — он подберёт безопасное растворяющее средство.

Иногда кошки кашляют, если подавились — игрушкой, пакетом, насекомым или косточкой. Последние особенно опасны, поэтому важно не давать питомцу играть с ними.

Почему кашляют собаки

Причины у собак могут быть похожими:

  • Слишком тугой ошейник. Если кашель появляется только на прогулках, возможно, ошейник давит на горло. Попробуйте ослабить или заменить его на шлейку.
  • Подавилась. Мелкие предметы, еда или игрушки могут застрять в горле. Если кашель не проходит — немедленно обратитесь к ветеринару.
  • Изменение климата. Резкий перепад температуры или сухой воздух тоже может вызвать раздражение дыхательных путей.

В большинстве случаев кашель у питомца не повод для паники. Главное — наблюдать за поведением животного и не откладывать визит к специалисту, если кашель повторяется или усиливается.

Источник

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Больше не придется покупать: готовим сыр дома за 15 минут
Изображение к статье: Больше не придется покупать: готовим сыр дома за 15 минут
Обошла Париж и Афины: туристы назвали самую красивую столицу мира
Изображение к статье: Обошла Париж и Афины: туристы назвали самую красивую столицу мира
ВОЗ бьёт тревогу: каждая шестая бактериальная инфекция в мире устойчива к антибиотикам
Изображение к статье: ВОЗ бьёт тревогу: каждая шестая бактериальная инфекция в мире устойчива к антибиотикам
Согреться осенью: топ-10 жарких стран для отпуска в ноябре
Изображение к статье: Согреться осенью: топ-10 жарких стран для отпуска в ноябре
Изображение к статье: Осторожно: перформативный мужчина! Кто это и почему о нем говорят все?
Осторожно: перформативный мужчина! Кто это и почему о нем говорят все? 184
Изображение к статье: Что лечит дыня: 6 полезных свойств, о которых мало кто слышал
Что лечит дыня: 6 полезных свойств, о которых мало кто слышал 176
Изображение к статье: На вашу голову: как правильно выбрать шампунь в холодный сезон
На вашу голову: как правильно выбрать шампунь в холодный сезон 45
Изображение к статье: Четыре вещи, которые действительно пригодятся в старости — важно помнить
Четыре вещи, которые действительно пригодятся в старости — важно помнить 474

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2467
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 6
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 32
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1986
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 87
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 159
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2467
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 6
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео