Кашель у домашних животных не всегда сигнал болезни — часто это естественная реакция на раздражитель. Главное — сохранять спокойствие и разобраться, что именно беспокоит вашего пушистого друга.
Почему кашляют кошки
У кошек кашель чаще всего связан с попаданием инородных частиц в желудок или дыхательные пути. Самая распространённая причина — шерстяные комки. Когда кот тщательно вылизывает себя, часть шерсти попадает в желудок, где со временем образуется ком. Он раздражает слизистую, и питомец пытается его откашлять.
Типичная поза во время кашля — кот опускает голову и приподнимает заднюю часть тела. Если комок не выходит, лучше обратиться к ветеринару — он подберёт безопасное растворяющее средство.
Иногда кошки кашляют, если подавились — игрушкой, пакетом, насекомым или косточкой. Последние особенно опасны, поэтому важно не давать питомцу играть с ними.
Почему кашляют собаки
Причины у собак могут быть похожими:
- Слишком тугой ошейник. Если кашель появляется только на прогулках, возможно, ошейник давит на горло. Попробуйте ослабить или заменить его на шлейку.
- Подавилась. Мелкие предметы, еда или игрушки могут застрять в горле. Если кашель не проходит — немедленно обратитесь к ветеринару.
- Изменение климата. Резкий перепад температуры или сухой воздух тоже может вызвать раздражение дыхательных путей.
В большинстве случаев кашель у питомца не повод для паники. Главное — наблюдать за поведением животного и не откладывать визит к специалисту, если кашель повторяется или усиливается.
