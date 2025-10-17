Baltijas balss logotype
Натуральный или синтетический: какой ковёр выбрать для дома

Люблю!
Дата публикации: 17.10.2025
Kleo
Изображение к статье: Натуральный или синтетический: какой ковёр выбрать для дома

Натуральные и синтетические ковры отличаются не только внешне, но и по уходу, износостойкости и ощущению комфорта. Рассказываем, как выбрать покрытие, которое подойдёт именно вам.

Ковер – это не просто элемент декора. Он способен собрать интерьер воедино, добавить уюта и даже повлиять на то, как воспринимается пространство. Но выбрать "тот самый" – задача не из легких. На рынке десятки материалов, фактур и ценовых категорий, и прежде чем отправляться за покупкой, стоит разобраться, чем отличаются натуральные ковры от синтетических и какой из них подойдет именно вам.

Натуральные: про уют и долговечность

Шерсть, хлопок, джут, лен, шелк – природные материалы, которые ценятся за качество, фактуру и способность "дышать". Они приятны на ощупь, хорошо удерживают тепло и визуально добавляют интерьеру мягкости. Шерстяные ковры, например, служат десятилетиями, почти не выгорают и отлично поглощают шум.

Минус – цена и уход. Натуральные волокна впитывают влагу и запахи, требуют бережной чистки, а шерстяные модели могут "линять" первое время. К тому же, если в доме есть аллергики, стоит быть осторожнее – натуральные покрытия собирают больше пыли.

Синтетические: практичность и цена

Современные синтетические ковры – уже давно не ассоциируются с дешевым блестящим ворсом. Полипропилен, нейлон, полиэстер или микрофибра – легкие, прочные и неприхотливые материалы. Они не боятся пятен, не выцветают и легко чистятся – идеально для кухонь, детских или квартир с питомцами.

Минусы тоже есть: синтетика быстрее теряет форму, может накапливать статическое электричество и не дает того самого ощущения "теплого пола", которое дарят натуральные материалы.

Как выбрать

Если вы ищете ковер для спальни или гостиной, где важен комфорт и тактильность, выбирайте натуральные – шерсть или хлопок. В зонах с высокой проходимостью, например в прихожей или столовой, лучше подойдут синтетические – они легче в уходе и не боятся частой чистки.

А для тех, кто хочет баланс, есть смесовые варианты – ковры, где соединены натуральные и искусственные волокна. Они выглядят дорого, но при этом служат дольше и требуют меньше усилий в уходе.

#дом
