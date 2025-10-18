Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Секс по графику: плюсы планирования близости в длительном браке 0 195

Люблю!
Дата публикации: 18.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Секс по графику: плюсы планирования близости в длительном браке

Казалось бы, для чего включать в распорядок дня или недели интимную близость. В браке это явление само собой подразумевающееся, а в начале романтических отношений секс и планировать не нужно. Он случается спонтанно, тем и прекрасен. Но в союзах, которые существуют 5—10 лет и более, это некогда приятное занятие порой выпадает из списка «дел». Причины могут быть разными: временное охлаждение, появление детей, занятость и усталость. Однако сексолог Екатерина Макарова напомнила о важности эмоционально-сексуальной связи в браке. А заодно объяснила, чем хорош спланированный супружеский секс.

Привычка — это не так уж плохо

Слышали метафору про борщ? Мол, если есть каждый день на обед борщ, то однажды захочется и пельмешками угоститься. Так любят объяснять причины измены некоторые псевдоученые. А на самом деле, многие едят борщ на обед практически каждый день: гарантированно вкусно, сытно, сбалансированно и очень приятно. А теперь попробуем провести параллель с сексом. «В браке секса много. И называется это „сексуальная привычка“. Партнеры знают, что вечером, когда заботы дня будут позади, впереди не останется никаких неотложных дел, мягкая постелька расслабит и позовет», — говорит эксперт. И несмотря на теории скептиков, уверенных, что в однообразии и размеренности супружеского интима нет ничего хорошего, подтверждения они не находят.

Крепкие союзы тем и подпитываются, что близость априори входит в их планы два-три раза в неделю. «Мне приходилось консультировать довольно много людей, кто жаловался, что после развода интимная жизнь ухудшилась или пропала совсем, что с новым партнером непонятно что получается, а вот с испытанным все разыгрывалось как по нотам», — объясняет Екатерина Макарова.

Удачный сценарий ваших постельных сцен

Когда вы только познакомились, все происходит порой сумбурно. Вы изучаете партнера, прислушиваясь к своим и его ощущениям. А в браке с годами вырабатывается оптимальный сценарий, устраивающий обоих партнеров, учитывающий все индивидуальные особенности и пожелания. «Также супруги учатся не стесняться друг друга, вести себя естественно, с большой открытостью и доверием. А еще у них складывается большой опыт положительного взаимодействия, когда много раз все получалось. В этом залог успешной сексуальной гигиены, хороший прогноз на сексуальное долголетие и создание удовлетворяющих отношений», — напоминает сексолог.

Капля дегтя

Как в любом деле, которое вы изучили досконально и владеете всеми нюансами в совершенстве, в супружеском интиме может наступить кризис. Может показаться, что близость превращается в рутину, и даже интимные девайсы и новые позы и локации не особо помогают вернуть страсть. И это абсолютно нормально, успокаивает эксперт. Каждая пара переживает подобные переломные моменты.

«Бывают и кризисы смысла отношений, и кризисы партнерского взаимодействия. И разборки, встряски, переустановки точек над „и“ просто необходимы, чтобы супруги снова делали выбор и дальше оставались друг с другом. И когда все бури улягутся, то годами наработанный, отточенный, чисто физиологический рефлекс берет свое, и мы снова расслабляемся, отдаваясь той самой спасительной сексуальной привычке» — заключает психолог.

Поэтому смело планируйте ваш личный распорядок жарких свиданий, старайтесь ему следовать и привносить в сценарий что-то новенькое. Ну а если близость случится не по плану, еще лучше. Немного импровизации — это всегда плюс.

Читайте нас также:
#секс #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Детский сад: как понять, что ребёнок к нему готов, и как избежать слёз при расставании по утрам
Изображение к статье: Детский сад: как понять, что ребёнок к нему готов, и как избежать слёз при расставании по утрам
Можно ли выстроить заново отношения после измены: советы психолога
Изображение к статье: Можно ли выстроить заново отношения после измены: советы психолога
Как запрограммировать себя на успех: 5 способов «обхитрить» мозг
Изображение к статье: Как запрограммировать себя на успех: 5 способов «обхитрить» мозг
Когда боль в висках — не просто головная боль: симптомы, которые нельзя игнорировать
Изображение к статье: Когда боль в висках — не просто головная боль: симптомы, которые нельзя игнорировать
Изображение к статье: Почему шея трещит и щелкает: когда это норма, а когда повод обратиться к врачу
Почему шея трещит и щелкает: когда это норма, а когда повод обратиться к врачу 181
Изображение к статье: 5 типов женщин, которые всегда будут отталкивать мужчин
5 типов женщин, которые всегда будут отталкивать мужчин 1 440
Изображение к статье: Простой фрукт с мощным эффектом: как авокадо влияет на здоровье
Простой фрукт с мощным эффектом: как авокадо влияет на здоровье 259
Изображение к статье: Косметические мифы: дерматологи о средствах, которые не работают
Косметические мифы: дерматологи о средствах, которые не работают 232

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 61
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 20
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 79
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 121
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 313
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
ЧП и криминал
1
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 255
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 61
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 20
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 79

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео