Люблю!
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эти 10 вещей никогда не делают люди, которые в 40 лет выглядят на 25

Возраст — это не только и не столько цифры в паспорте, сколько отражение образа жизни. Кто-то тратит целое состояние на косметологов, кто-то верит в чудеса генетики, а кто-то просто вырабатывает привычки, помогающие оставаться молодыми естественным образом. И, как показывает практика, секрет свежего и сияющего вида кроется не в том, что мы делаем, а в том, чего наоборот не допускаем в повседневности.

Большинство признаков старения связано с разными мелочами — усталостью, обезвоживанием, стрессом и неправильным уходом за собой. Собрали десять привычек, которых избегают люди, сохраняющие молодость и энергию даже после 40 лет — проверьте, сколько из них уже присутствует у вас в жизни.

1. Не ложатся спать с макияжем

Те, кто выглядит моложе своего возраста, никогда не оставляют макияж на ночь и ни в коем случае с ним не спят, ведь смог, SPF и пыль забивают поры и вызывают воспаления. Вечернее очищение для них — ритуал такой же важный, как чистка зубов. Даже если уже поздно, они обязательно смывают косметику, наносят увлажняющую сыворотку и крем.

2. Не забывают про SPF

Даже короткая прогулка до магазина может стать причиной фотостарения: ультрафиолет разрушает коллаген и вызывает пигментацию, поэтому крем с SPF 30 и выше — ежедневная норма. Поэтому те, кто хочет сохранить гладкость и упругость кожи, защищают ее круглый год и независимо от сезона за окном.

3. Не жертвуют сном

Недосып — злейший враг молодости: лицо тускнеет, появляются отеки и мешки под глазами. Люди с сияющей кожей стараются спать не менее 7 часов и создают комфортные условия для отдыха — сюда входят прохладная комната, минимум света и никаких гаджетов перед сном! Качественный сон помогает лучше любого крема.

4. Не допускают обезвоживания

Дефицит воды делает кожу суше, а морщины — глубже. Те, кто выглядит молодо, всегда держат под рукой бутылку воды и начинают утро со стакана. В их рационе сочные овощи, ягоды и зелень, а в жару они восполняют электролиты, добавляя немного соли или кокосовой воды.

5. Не истязают кожу агрессивным уходом

Частые пилинги и кислоты разрушают защитный барьер кожи: люди с ровным цветом лица используют мягкое очищение и увлажнение, чередуют активные средства и дают коже отдых. Они знают ключевой принцип «меньше — лучше», особенно когда цель — сияние, а не раздражение.

6. Не позволяют стрессу управлять собой

Хронический стресс ускоряет старение клеток и вызывает воспаления. Те, кто сохраняет молодость, умеют вовремя останавливаться и замедляться — выходят на короткую прогулку, делают дыхательные практики, слушают музыку или просто молчат. Даже несколько минут спокойствия в день снижают уровень кортизола и возвращают сияние коже.

7. Не ограничиваются кардионагрузкой

Молодое тело — это не только стройность, но и упругость. Кардио поддерживает сердце, но силовые тренировки формируют осанку и тонус мышц. Люди, которые выглядят моложе, делают упражнения с весом собственного тела, гантелями или резинками — это укрепляет мышцы и визуально подтягивает лицо.

8. Не злоупотребляют сахаром

Избыток сладкого разрушает коллаген и делает кожу дряблой: выбирающие молодость контролируют уровень сахара, добавляют больше белков и клетчатки, а десерты оставляют для особых случаев. Баланс вместо запретов здесь главный принцип.

9. Не трогают лицо руками

Одна из самых незаметных, но вредных привычек! Прикосновения переносят бактерии, растягивают кожу и вызывают воспаления, поэтому люди, которые следят за собой, стараются держать руки подальше от лица, а еще регулярно протирают экран телефона.

10. Не игнорируют осанку и дыхание

Ровная спина и спокойное дыхание делают лицо более открытым, а взгляд — живым. Сутулость и поверхностное дыхание, наоборот, добавляют усталости. Те, кто заботится о себе, несколько раз в день распрямляют плечи, вытягивают шею и глубоко дышат носом — простая привычка, которая буквально поднимает лицо.

И помните: молодость начинается не с процедур, а с уважения к себе. Перестаньте делать то, что крадет вашу энергию, и тело ответит благодарностью — свежим взглядом, ровной кожей и тем самым сиянием, которое не купишь ни за какие деньги.

the-day.ru

#красота
