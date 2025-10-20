Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Когда родинка становится опасной: врач объяснила, на что обратить внимание 0 382

Люблю!
Дата публикации: 20.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Когда родинка становится опасной: врач объяснила, на что обратить внимание
ФОТО: Freepik

Не просто родинки: как распознать злокачественную и вовремя забить тревогу.

Врач выделила главные признаки

У большинства людей есть родинки (невусы). Большая часть из них — доброкачественные и безопасные. Но иногда именно «невинная точка» на коже может начать меняться и превращаться в меланому — один из самых агрессивных видов рака кожи. Как понять, что пора показаться врачу? И почему важно следить за родинками? Подробно на все вопросы отвечает врач дерматовенеролог Пэрвин Аббасова.

«Меланома — опухоль, развивающаяся из пигментных клеток (меланоцитов). Главная ее особенность — быстрый рост и раннее метастазирование. Но если обнаружить меланому на ранней стадии, шансы на излечение превышают 90 процентов», — говорит врач.

Признаки «опасной» родинки (правило ABCDE)

Невозможно на 100 процентов определить, является ли родинка опасной или нет, исключительно внешне, но некоторые признаки все же существуют. Пэрвин выделила самые главные:

1. A — Asymmetry (Асимметрия)

Обычная родинка симметрична. Если разделить ее пополам, обе части похожи. Неровная форма — повод насторожиться.

2. B — Border (Край)

В норме: четкие, ровные границы.

Опасные состояния: рваные, зубчатые, размытые края.

3. C — Color (Цвет)

Доброкачественные невусы однотонные.

Подозрительно: сочетание разных оттенков (черный, серый, красный, белый).

4. D — Diameter (Диаметр)

Размер больше 6 мм (как ластик карандаша) или рост за короткое время.

5. E — Evolving (Эволюция)

Родинка меняет форму, цвет, начинает зудеть, кровоточить или покрываться корочками.

Дополнительные тревожные признаки

Врач также выделила несколько тревожных признаков, которые вам не стоит игнорировать:

— Появление новой родинки после 30 лет.

— Воспаление или покраснение вокруг.

— Выпадение волосков на поверхности родинки.

— Регулярное травмирование (ремнем, бретелькой, при бритье).

— Уплотнение или быстрый рост за неделю или несколько месяцев.

Когда обращаться к врачу?

Если есть хотя бы один из перечисленных признаков. На консультацию можно обратиться к врачу-дерматологу врачу-дерматовенерологу/врачу-онкологу.

Специалист отмечает, что врач проведет:

— Дерматоскопию — осмотр под увеличением.

— При необходимости — цифровую фиксацию для наблюдения в динамике.

— При подозрении — биопсию для точной диагностики.

Можно ли снизить риски?

Да, профилактика играет огромную роль. Пэрвин перечислила важные правила, которые вам необходимо соблюдать, чтобы оставаться в безопасности:

— Использовать SPF каждый день, особенно весной и летом.

— Избегать солнечных ожогов в детстве и подростковом возрасте.

— Отказаться от соляриев.

— Фотографировать родинки для самоконтроля.

— Проходить регулярные осмотры у дерматолога (1 раз в год, при множественных невусах — чаще).

Родинки — это не всегда мелочь. Если они меняются — это сигнал. Лучше проверить и убедиться, что все в порядке, чем пропустить начало болезни. Здоровье кожи — в ваших руках: наблюдайте, фиксируйте и не откладывайте визит к врачу при малейших сомнениях.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Страсть не вечна — и это нормально: как научиться зрелой любви
Изображение к статье: Страсть не вечна — и это нормально: как научиться зрелой любви
Без паники, «аистов» и «капусты»: как начать с ребенком разговор о сексе
Изображение к статье: Без паники, «аистов» и «капусты»: как начать с ребенком разговор о сексе
Сезонная депрессия: при чем тут солнечный свет
Изображение к статье: Сезонная депрессия: при чем тут солнечный свет
Изображение к статье: Учёные доказали: одиночество усиливает физическую боль
Учёные доказали: одиночество усиливает физическую боль 59
Изображение к статье: От вздутия живота до снижения самооценки: 8 признаков, что женщина в отношениях не с тем
От вздутия живота до снижения самооценки: 8 признаков, что женщина в отношениях не с тем 158
Изображение к статье: Нейросеть вместо психолога: почему люди используют ИИ и чем это опасно
Нейросеть вместо психолога: почему люди используют ИИ и чем это опасно 84
Изображение к статье: Не только еда: названы неожиданные причины метеоризма
Не только еда: названы неожиданные причины метеоризма 304

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 58
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 173
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 110
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 109
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 300
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 58
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 173

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео