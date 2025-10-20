Не просто родинки: как распознать злокачественную и вовремя забить тревогу.

Врач выделила главные признаки

У большинства людей есть родинки (невусы). Большая часть из них — доброкачественные и безопасные. Но иногда именно «невинная точка» на коже может начать меняться и превращаться в меланому — один из самых агрессивных видов рака кожи. Как понять, что пора показаться врачу? И почему важно следить за родинками? Подробно на все вопросы отвечает врач дерматовенеролог Пэрвин Аббасова.

«Меланома — опухоль, развивающаяся из пигментных клеток (меланоцитов). Главная ее особенность — быстрый рост и раннее метастазирование. Но если обнаружить меланому на ранней стадии, шансы на излечение превышают 90 процентов», — говорит врач.

Признаки «опасной» родинки (правило ABCDE)

Невозможно на 100 процентов определить, является ли родинка опасной или нет, исключительно внешне, но некоторые признаки все же существуют. Пэрвин выделила самые главные:

1. A — Asymmetry (Асимметрия)

Обычная родинка симметрична. Если разделить ее пополам, обе части похожи. Неровная форма — повод насторожиться.

2. B — Border (Край)

В норме: четкие, ровные границы.

Опасные состояния: рваные, зубчатые, размытые края.

3. C — Color (Цвет)

Доброкачественные невусы однотонные.

Подозрительно: сочетание разных оттенков (черный, серый, красный, белый).

4. D — Diameter (Диаметр)

Размер больше 6 мм (как ластик карандаша) или рост за короткое время.

5. E — Evolving (Эволюция)

Родинка меняет форму, цвет, начинает зудеть, кровоточить или покрываться корочками.

Дополнительные тревожные признаки

Врач также выделила несколько тревожных признаков, которые вам не стоит игнорировать:

— Появление новой родинки после 30 лет.

— Воспаление или покраснение вокруг.

— Выпадение волосков на поверхности родинки.

— Регулярное травмирование (ремнем, бретелькой, при бритье).

— Уплотнение или быстрый рост за неделю или несколько месяцев.

Когда обращаться к врачу?

Если есть хотя бы один из перечисленных признаков. На консультацию можно обратиться к врачу-дерматологу врачу-дерматовенерологу/врачу-онкологу.

Специалист отмечает, что врач проведет:

— Дерматоскопию — осмотр под увеличением.

— При необходимости — цифровую фиксацию для наблюдения в динамике.

— При подозрении — биопсию для точной диагностики.

Можно ли снизить риски?

Да, профилактика играет огромную роль. Пэрвин перечислила важные правила, которые вам необходимо соблюдать, чтобы оставаться в безопасности:

— Использовать SPF каждый день, особенно весной и летом.

— Избегать солнечных ожогов в детстве и подростковом возрасте.

— Отказаться от соляриев.

— Фотографировать родинки для самоконтроля.

— Проходить регулярные осмотры у дерматолога (1 раз в год, при множественных невусах — чаще).

Родинки — это не всегда мелочь. Если они меняются — это сигнал. Лучше проверить и убедиться, что все в порядке, чем пропустить начало болезни. Здоровье кожи — в ваших руках: наблюдайте, фиксируйте и не откладывайте визит к врачу при малейших сомнениях.