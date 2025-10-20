Не просто родинки: как распознать злокачественную и вовремя забить тревогу.
Врач выделила главные признаки
У большинства людей есть родинки (невусы). Большая часть из них — доброкачественные и безопасные. Но иногда именно «невинная точка» на коже может начать меняться и превращаться в меланому — один из самых агрессивных видов рака кожи. Как понять, что пора показаться врачу? И почему важно следить за родинками? Подробно на все вопросы отвечает врач дерматовенеролог Пэрвин Аббасова.
«Меланома — опухоль, развивающаяся из пигментных клеток (меланоцитов). Главная ее особенность — быстрый рост и раннее метастазирование. Но если обнаружить меланому на ранней стадии, шансы на излечение превышают 90 процентов», — говорит врач.
Признаки «опасной» родинки (правило ABCDE)
Невозможно на 100 процентов определить, является ли родинка опасной или нет, исключительно внешне, но некоторые признаки все же существуют. Пэрвин выделила самые главные:
1. A — Asymmetry (Асимметрия)
Обычная родинка симметрична. Если разделить ее пополам, обе части похожи. Неровная форма — повод насторожиться.
2. B — Border (Край)
В норме: четкие, ровные границы.
Опасные состояния: рваные, зубчатые, размытые края.
3. C — Color (Цвет)
Доброкачественные невусы однотонные.
Подозрительно: сочетание разных оттенков (черный, серый, красный, белый).
4. D — Diameter (Диаметр)
Размер больше 6 мм (как ластик карандаша) или рост за короткое время.
5. E — Evolving (Эволюция)
Родинка меняет форму, цвет, начинает зудеть, кровоточить или покрываться корочками.
Дополнительные тревожные признаки
Врач также выделила несколько тревожных признаков, которые вам не стоит игнорировать:
— Появление новой родинки после 30 лет.
— Воспаление или покраснение вокруг.
— Выпадение волосков на поверхности родинки.
— Регулярное травмирование (ремнем, бретелькой, при бритье).
— Уплотнение или быстрый рост за неделю или несколько месяцев.
Когда обращаться к врачу?
Если есть хотя бы один из перечисленных признаков. На консультацию можно обратиться к врачу-дерматологу врачу-дерматовенерологу/врачу-онкологу.
Специалист отмечает, что врач проведет:
— Дерматоскопию — осмотр под увеличением.
— При необходимости — цифровую фиксацию для наблюдения в динамике.
— При подозрении — биопсию для точной диагностики.
Можно ли снизить риски?
Да, профилактика играет огромную роль. Пэрвин перечислила важные правила, которые вам необходимо соблюдать, чтобы оставаться в безопасности:
— Использовать SPF каждый день, особенно весной и летом.
— Избегать солнечных ожогов в детстве и подростковом возрасте.
— Отказаться от соляриев.
— Фотографировать родинки для самоконтроля.
— Проходить регулярные осмотры у дерматолога (1 раз в год, при множественных невусах — чаще).
Родинки — это не всегда мелочь. Если они меняются — это сигнал. Лучше проверить и убедиться, что все в порядке, чем пропустить начало болезни. Здоровье кожи — в ваших руках: наблюдайте, фиксируйте и не откладывайте визит к врачу при малейших сомнениях.
