Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Социофобия — не просто застенчивость: как она проявляется в повседневной жизни 0 222

Люблю!
Дата публикации: 20.10.2025
Mediasole
Изображение к статье: Социофобия — не просто застенчивость: как она проявляется в повседневной жизни

Как проявляется социофобия и несколько признаков тревожного расстройства.

Вы сильно боитесь осуждения со стороны окружающих? Чувствуете скованность в повседневных ситуациях? Избегаете встреч с новыми людьми? Всё это — характерные признаки социального тревожного расстройства, которым только в США страдают около 15 миллионов человек.

Социофобия определяется как сильное чувство страха, неловкости или стыда в общественных или профессиональных сферах. Это состояние куда глубже, чем простая застенчивость. Застенчивость — скорее черта характера, тогда как социальное тревожное расстройство способно серьёзно испортить жизнь.

Если вы подозреваете у себя социальное тревожное расстройство или другое психическое заболевание, мы настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

9 вещей, которые социофобия вынуждает нас делать:

1. Постоянно перепроверять время и место.

Вы снова и снова сверяетесь с телефоном, чтобы убедиться, что пришли туда, куда нужно. Людям с социальной тревожностью особенно страшно опоздать или оказаться не в том месте. Даже если они уверены, что всё сделали правильно, ещё одна проверка приносит им душевное спокойствие.

2. Репетировать разговоры в голове.

Многие мысленно проигрывают будущие беседы, проговаривают аргументы или даже пробуют разговор в реальности. Это помогает снизить волнение, хотя сама по себе привычка репетировать не всегда означает наличие социофобии.

3. Избегать телефонных звонков.

Хотя среди молодёжи в целом популярнее переписка, для людей с тревожностью звонки — особый стресс. Их пугает не сам телефон, а риск быть осуждённым во время разговора.

4. Делать вид, что заняты звонком.

Притворяться, будто разговариваешь по телефону, или надевать наушники — привычная стратегия ухода от нежелательного общения.

5. Постоянно беспокоиться о том, как вас воспринимают.

Люди с социофобией боятся показаться нелепыми, скучными или неуклюжими. Это напряжение может быть настолько сильным, что приводит к паническим атакам.

6. Чувствовать себя одиноким среди людей.

Даже находясь в компании, человеку с тревожностью трудно расслабиться и быть самим собой. Это усиливает чувство изоляции.

7. Испытывать физический дискомфорт.

Дрожь, потливость, учащённое сердцебиение, головокружение, напряжение в мышцах — всё это проявления социальной тревожности.

8. Зацикливаться на своей внешности.

Постоянные сомнения в том, как вы выглядите, могут привести к искажённому восприятию себя и излишним затратам на косметику, одежду или диеты.

9. Чувствовать себя собой только рядом с «своими».

Люди с социофобией гораздо свободнее ведут себя с теми, кого хорошо знают и кому доверяют. Этот феномен похож на селективный мутизм у детей, когда они молчат в одних ситуациях, но свободно разговаривают в других.

Узнаёте в этих пунктах себя или кого-то из знакомых? Обратитесь к специалисту по психическому здоровью — это поможет справиться со страхами и обрести больше уверенности.

Читайте нас также:
#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Страсть не вечна — и это нормально: как научиться зрелой любви
Изображение к статье: Страсть не вечна — и это нормально: как научиться зрелой любви
Без паники, «аистов» и «капусты»: как начать с ребенком разговор о сексе
Изображение к статье: Без паники, «аистов» и «капусты»: как начать с ребенком разговор о сексе
Сезонная депрессия: при чем тут солнечный свет
Изображение к статье: Сезонная депрессия: при чем тут солнечный свет
Изображение к статье: Учёные доказали: одиночество усиливает физическую боль
Учёные доказали: одиночество усиливает физическую боль 59
Изображение к статье: От вздутия живота до снижения самооценки: 8 признаков, что женщина в отношениях не с тем
От вздутия живота до снижения самооценки: 8 признаков, что женщина в отношениях не с тем 158
Изображение к статье: Нейросеть вместо психолога: почему люди используют ИИ и чем это опасно
Нейросеть вместо психолога: почему люди используют ИИ и чем это опасно 84
Изображение к статье: Не только еда: названы неожиданные причины метеоризма
Не только еда: названы неожиданные причины метеоризма 305

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 60
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 178
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 112
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 112
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 307
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 60
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 178

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео