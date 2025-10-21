Рак груди — одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний у женщин. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно диагностируется около двух миллионов новых случаев заболевания.

Эксперт - Олег Ведров, онколог-маммолог

Что вызывает рак груди?

Рак груди вызывают несколько факторов. Самый распространенный — генетическая предрасположенность (мутации генов BRCA1/2).

Далее идут гормональные факторы: раннее менархе (первая менструация), поздняя менопауза, гормональная терапия в ходе лечения каких-либо заболеваний.

Также в зоне риска женщины, имеющие в анамнезе поздние роды или отсутствие беременностей вообще. Ну и, конечно, ведущие нездоровый образ жизни: курение, алкоголь, ожирение, низкая активность.

Может ли неправильный бюстгальтер вызвать рак груди?

На самом деле, актуальных данных на эту тему нет, поскольку подобных исследований не проводилось. Все-таки причины возникновения рака груди в другом, а не в бюстгальтере.

Однако есть другие нюансы, на которые как раз и может повлиять неправильно подобранное белье. Тесное белье может передавливать молочные железы, нарушая кровообращение и создавая постоянное хроническое давление на зону груди. Этого быть не должно.

Ткань, из которой сделано нижнее белье, должна быть натуральной, потому что кожа должна дышать. Понятное дело, допускается ношение бюстгальтеров из кружева, однако такой формат белья лучше выбирать «по случаю», а не на постоянной основе. Кроме того, синтетические ткани могут нарушить микроциркуляцию кожи груди.

Неподходящее белье может вызывать опрелости, постоянную «хронизацию» процессов на коже груди. Естественно, это будет влиять на ткани молочных желез не в лучшую сторону.

Для того, чтобы правильно подобрать бюстгальтер, нужно обратиться к специалисту. Например, к консультанту в магазине нижнего белья. Он поможет подобрать вам правильный тип и размер лифа, исходя из ваших индивидуальных анатомических особенностей.

Как выбрать правильный бюстгальтер?

Чтобы минимизировать возможные последствия и чувствовать себя комфортно каждый день, обратите внимание на несколько простых рекомендаций:

Выбирайте бюстгальтеры из натуральных тканей (хлопок, шелк). Они позволяют коже дышать и снижают риск раздражений.

Избегайте чрезмерно узких моделей, особенно с жесткими косточками. Важно, чтобы чашечки идеально соответствовали форме вашей груди, не сдавливая ее.

Проводите регулярный осмотр своей груди самостоятельно и обращайтесь к врачу-маммологу хотя бы раз в год.

Кто входит в группу риска

Женщины старше 40 лет

Согласно международным стандартам, начиная с возраста 40 лет, женщинам рекомендуется регулярное проведение маммографии примерно раз в два года. После достижения 50-летнего возраста — раз в год.

Женщины с семейной историей рака груди

Если близкие родственники (мать, сестра, бабушка) перенесли рак груди, риск повышается. Таким пациенткам врач может рекомендовать начинать проверку раньше стандартных сроков.

Обладательницы определенных генетических мутаций

Женщины с известными мутациями генов BRCA1 и BRCA2 находятся в группе повышенного риска и нуждаются в регулярных осмотрах, начиная с молодого возраста.

Пациентки с диагностированными доброкачественными образованиями

Женщинам, которым ранее были обнаружены фиброаденомы, мастопатия или другие предраковые состояния, также необходимо регулярно наблюдаться у специалиста и периодически проходить дополнительные исследования.

Также к группе риска относятся женщины, страдающие ожирением, имеющие вредные привычки (например, курение), поздно родившие детей или никогда не рожавшие вовсе, длительно принимающие гормоны (оральные контрацептивы или заместительную терапию).