Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Может ли неправильно подобранный бюстгальтер вызвать рак груди: отвечает онколог-маммолог 0 145

Люблю!
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Может ли неправильно подобранный бюстгальтер вызвать рак груди: отвечает онколог-маммолог

Рак груди — одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний у женщин. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно диагностируется около двух миллионов новых случаев заболевания.

Эксперт - Олег Ведров, онколог-маммолог

Что вызывает рак груди?

Рак груди вызывают несколько факторов. Самый распространенный — генетическая предрасположенность (мутации генов BRCA1/2).

Далее идут гормональные факторы: раннее менархе (первая менструация), поздняя менопауза, гормональная терапия в ходе лечения каких-либо заболеваний.

Также в зоне риска женщины, имеющие в анамнезе поздние роды или отсутствие беременностей вообще. Ну и, конечно, ведущие нездоровый образ жизни: курение, алкоголь, ожирение, низкая активность.

Может ли неправильный бюстгальтер вызвать рак груди?

На самом деле, актуальных данных на эту тему нет, поскольку подобных исследований не проводилось. Все-таки причины возникновения рака груди в другом, а не в бюстгальтере.

Однако есть другие нюансы, на которые как раз и может повлиять неправильно подобранное белье. Тесное белье может передавливать молочные железы, нарушая кровообращение и создавая постоянное хроническое давление на зону груди. Этого быть не должно.

Ткань, из которой сделано нижнее белье, должна быть натуральной, потому что кожа должна дышать. Понятное дело, допускается ношение бюстгальтеров из кружева, однако такой формат белья лучше выбирать «по случаю», а не на постоянной основе. Кроме того, синтетические ткани могут нарушить микроциркуляцию кожи груди.

Неподходящее белье может вызывать опрелости, постоянную «хронизацию» процессов на коже груди. Естественно, это будет влиять на ткани молочных желез не в лучшую сторону.

Для того, чтобы правильно подобрать бюстгальтер, нужно обратиться к специалисту. Например, к консультанту в магазине нижнего белья. Он поможет подобрать вам правильный тип и размер лифа, исходя из ваших индивидуальных анатомических особенностей.

Как выбрать правильный бюстгальтер?

Чтобы минимизировать возможные последствия и чувствовать себя комфортно каждый день, обратите внимание на несколько простых рекомендаций:

  • Выбирайте бюстгальтеры из натуральных тканей (хлопок, шелк). Они позволяют коже дышать и снижают риск раздражений.

  • Избегайте чрезмерно узких моделей, особенно с жесткими косточками. Важно, чтобы чашечки идеально соответствовали форме вашей груди, не сдавливая ее.

  • Проводите регулярный осмотр своей груди самостоятельно и обращайтесь к врачу-маммологу хотя бы раз в год.

Кто входит в группу риска

Женщины старше 40 лет

Согласно международным стандартам, начиная с возраста 40 лет, женщинам рекомендуется регулярное проведение маммографии примерно раз в два года. После достижения 50-летнего возраста — раз в год.

Женщины с семейной историей рака груди

Если близкие родственники (мать, сестра, бабушка) перенесли рак груди, риск повышается. Таким пациенткам врач может рекомендовать начинать проверку раньше стандартных сроков.

Обладательницы определенных генетических мутаций

Женщины с известными мутациями генов BRCA1 и BRCA2 находятся в группе повышенного риска и нуждаются в регулярных осмотрах, начиная с молодого возраста.

Пациентки с диагностированными доброкачественными образованиями

Женщинам, которым ранее были обнаружены фиброаденомы, мастопатия или другие предраковые состояния, также необходимо регулярно наблюдаться у специалиста и периодически проходить дополнительные исследования.

Также к группе риска относятся женщины, страдающие ожирением, имеющие вредные привычки (например, курение), поздно родившие детей или никогда не рожавшие вовсе, длительно принимающие гормоны (оральные контрацептивы или заместительную терапию).

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Осенний макияж: какие оттенки добавить в дождливый сезон
Изображение к статье: Осенний макияж: какие оттенки добавить в дождливый сезон
Изображение к статье: Пряное какао в турке: идеальный осенний напиток для уюта
Пряное какао в турке: идеальный осенний напиток для уюта 81
Изображение к статье: Архитектура стиля: как произвести нужное впечатление с помощью одежды
Архитектура стиля: как произвести нужное впечатление с помощью одежды 132
Изображение к статье: 10 простых шагов для защиты глаз при работе за компьютером
10 простых шагов для защиты глаз при работе за компьютером 163
Изображение к статье: Как сделать кофе полезнее: советы врача
Как сделать кофе полезнее: советы врача 282

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 16
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 22
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 13
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 22
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 21
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 16
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 16
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 22
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео