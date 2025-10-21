Сильное газообразование не всегда связано с употреблением бобовых, капусты или газированных напитков. Причины метеоризма могут быть гораздо глубже — от стрессов до гормональных изменений.

Эксперт: Эмма Дербишир, диетолог

По словам специалиста, эмоциональное напряжение способно напрямую повлиять на работу желудочно-кишечного тракта.

«Во время стресса человек нередко начинает заглатывать воздух, что приводит к вздутию живота и усилению метеоризма», — отметила Дербишир.

Кроме того, спровоцировать проблему могут хронические запоры, а также задержка жидкости в организме, которая часто возникает при частых перелётах на дальние расстояния или приёме определённых лекарств.

Среди других возможных причин диетолог выделила:

индивидуальную непереносимость продуктов ;

; синдром раздражённого кишечника ;

; дисбактериоз, при котором нарушается баланс микрофлоры и пища переваривается хуже.

У женщин метеоризм может усиливаться из-за гормональных колебаний во время менструального цикла, а также из-за склонности организма к отёкам в этот период.

Эксперт подчеркнула: если вздутие возникает часто и сопровождается болью или другими неприятными симптомами, стоит обратиться к врачу, чтобы исключить заболевания желудочно-кишечного тракта.