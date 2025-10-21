Что бы вы выбрали — тысячу долларов или дополнительную неделю отпуска? На первый взгляд ответ очевиден, но новое исследование показало: свободное время делает нас гораздо счастливее и человечнее, чем деньги.

Отпуск против бонуса

Учёные из Journal of Managerial Psychology выяснили, что дополнительные выходные приносят больше эмоционального удовлетворения, чем денежная премия. Сотрудники, получившие возможность отдохнуть, чувствовали, что к ним относятся как к личностям, а не как к «винтикам» системы.

Люди описывали свои эмоции словами «тёплый», «спокойный», «вдохновляющий» — в отличие от «механический» и «поверхностный», которыми характеризовали денежные бонусы.

Род деятельности и доход на это не влияли: эффект наблюдался у всех групп работников.

Почему отдых так важен

Отпуск помогает восстановить баланс между работой и личной жизнью. Даже воображаемая неделя отдыха (в рамках эксперимента) вызывала ощущение большего разделения между профессиональной и личной сферой — и, как следствие, чувство внутреннего покоя.

Чем дальше человек от рабочих задач, тем больше человечности и удовлетворённости он ощущает. Это напрямую связано с вовлечённостью и снижением текучки кадров.

Почему работодателям стоит обратить внимание

Исследование показывает: время может быть лучшей наградой, чем деньги.

Дополнительные дни отдыха воспринимаются как проявление заботы.

Денежные премии — как элемент сделки, лишённый эмоционального эффекта.

Гибкие отпуска можно использовать как инструмент мотивации и повышения лояльности.

«Организации, стремящиеся укрепить гуманные ценности, могут выиграть, включив вознаграждения на основе времени в систему поощрений», — отмечают авторы.

Кому отпуск не заменит деньги

Учёные признают, что для людей с финансовыми трудностями денежная премия остаётся предпочтительнее. Также исследование не учитывает феномен американцев, которые часто не используют свой отпуск вовсе:

в 2023 году — 62% работников не отгуляли положенные дни;

в 2018 году по стране «сгорело» 768 миллионов дней отдыха.

Часто причина — давление начальства или страх перед накопившейся работой.

Итог

Отпуск — это не просто перерыв, а инвестиция в человечность, продуктивность и преданность делу. Иногда неделя покоя способна дать больше энергии, чем любая премия.

Источник: woman