Международная группа исследователей обнаружила, что одиночество опасно не только для психики, но и для тела. По данным работы, опубликованной в журнале Scientific Reports , чувство изоляции напрямую связано с усилением физической боли и ухудшением общего самочувствия.

Учёные проанализировали данные более 250 тысяч человек из 139 стран и выяснили:

люди, регулярно испытывающие одиночество, в два раза чаще жалуются врачам на боли ;

; вероятность проблем со здоровьем у них на 80% выше ;

; риск психологического дистресса возрастает примерно на 26%.

Эксперты отмечают, что в 60% случаев связь между одиночеством и болью объясняется эмоциональным напряжением, а около 19% — хроническими заболеваниями. Остальные 14% учёные связывают с социальными факторами, например, недостатком поддержки со стороны близких.

«Эти результаты показывают, что одиночество следует рассматривать не только как эмоциональное состояние, но и как фактор, напрямую влияющий на физическое здоровье человека», — подчеркнули авторы исследования.

Интересно, что эффект оказался более выраженным у женщин, чем у мужчин, однако почти одинаковым у людей разных возрастов. Различия между странами исследователи объясняют культурными особенностями и уровнем социальной интеграции.

Источник: scientificreports.com