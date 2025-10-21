Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Учёные доказали: одиночество усиливает физическую боль 0 94

Люблю!
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Учёные доказали: одиночество усиливает физическую боль

Международная группа исследователей обнаружила, что одиночество опасно не только для психики, но и для тела. По данным работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, чувство изоляции напрямую связано с усилением физической боли и ухудшением общего самочувствия.

Учёные проанализировали данные более 250 тысяч человек из 139 стран и выяснили:

  • люди, регулярно испытывающие одиночество, в два раза чаще жалуются врачам на боли;
  • вероятность проблем со здоровьем у них на 80% выше;
  • риск психологического дистресса возрастает примерно на 26%.

Эксперты отмечают, что в 60% случаев связь между одиночеством и болью объясняется эмоциональным напряжением, а около 19% — хроническими заболеваниями. Остальные 14% учёные связывают с социальными факторами, например, недостатком поддержки со стороны близких.

«Эти результаты показывают, что одиночество следует рассматривать не только как эмоциональное состояние, но и как фактор, напрямую влияющий на физическое здоровье человека», — подчеркнули авторы исследования.

Интересно, что эффект оказался более выраженным у женщин, чем у мужчин, однако почти одинаковым у людей разных возрастов. Различия между странами исследователи объясняют культурными особенностями и уровнем социальной интеграции.

Источник: scientificreports.com

Читайте нас также:
#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Осенний макияж: какие оттенки добавить в дождливый сезон
Изображение к статье: Осенний макияж: какие оттенки добавить в дождливый сезон
Изображение к статье: Пряное какао в турке: идеальный осенний напиток для уюта
Пряное какао в турке: идеальный осенний напиток для уюта 81
Изображение к статье: Архитектура стиля: как произвести нужное впечатление с помощью одежды
Архитектура стиля: как произвести нужное впечатление с помощью одежды 132
Изображение к статье: 10 простых шагов для защиты глаз при работе за компьютером
10 простых шагов для защиты глаз при работе за компьютером 163
Изображение к статье: Как сделать кофе полезнее: советы врача
Как сделать кофе полезнее: советы врача 284

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 18
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 24
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 13
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 24
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 22
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 16
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 18
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 24
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео