Радость – одна из базовых эмоций, и, согласитесь, одна из самых важных и приятных. Первые лучики теплого солнца весной, любимый аромат из детства, завершенный с удовлетворением проект, просто день без суеты – все это (и не только) может вызывать радость в нас. Радость может ощущаться, как нечто теплое разливается внутри, где-то на уровне грудной клетки, или даже может ощущаться как некий подъем энергии, от которого не сидится на месте: «Вперед! Ведь я так рад! У меня столько энергии!»

Эксперт - Диана Коновалова, клинический психолог

Радость затрагивает не только наши ощущения, поведение («Я чувствую подъем сил!»), или психологическое состояние («Сейчас все проблемы меркнут на фоне моей радости»), но и физиологические процессы. Гормоны счастья — дофамин, серотонин, эндорфин, окситоцин — играют немаловажную роль с самого детства: ребенок еще не умеет ходить, или говорить, еще может даже не умеет сидеть или ползать, но его взаимодействие с миром и с мамой (а это самое главное!) постоянно подкрепляется ее теплом, заботой, улыбкой и внимательным взглядом. Радостный ребенок активнее изучает окружающий его мир, легче справляется с болью или медицинскими вмешательствами, он в целом ощущается «крепче». Он, конечно, может заплакать, если у него отберут игрушку на площадке, или поставят неудовлетворительную оценку в школе, но он может быстрее справится с фрустрацией и негативом, и активнее преступить к решению «проблемы». А «все мы родом из детства», как говорится…

И вот так оказывается, что радость – жизненно необходимая для нас тема с самого рождения, не правда ли?

Попробуйте задать себе сейчас вопросы:

Как я забочусь о своей радости?

Из чего она для меня состоит?

Какими словами, а еще ощущениями, поведением, мыслями, можно описать радость для себя?

Как я радовался, будучи 5-10-15-летним? Как менялась моя радость со временем?

Не торопитесь дать ответ, возможно, понадобится больше времени, чем пары мгновений. Это может оказаться очень важным опытом, ответить себе на эти вопросы.

Если вы чувствуете, что внутреннее ощущение радости проседает, всегда есть возможность дополнить (или обновить) внутренний список радости.

Радость необязательно должна быть сложной, она может быть и в простых вещах, что-то универсальное, что может себе забрать каждый: и стар и млад.

5 источников радости

1. Кулинария. И нет, речь не только лишь про вкусную еду. Предлагаю посмотреть на кулинарию, как на творческий процесс, как на активную деятельность. Выдающийся ученый и психолог Лев Выготский в своих работах отдельно отмечал, как важно для человека взаимодействие с окружающей средой через активную деятельность, это позволяет тому развиваться, а также может подарить ощущение реализованности и удовлетворения от проделанной работы. А если эта работа еще и заканчивается чем-то вкусным, чем можно полакомиться – чем это не «поймать двух зайцев» сразу?

2. Физическая нагрузка. Здесь необязательно делать что-то тяжелое, от чего вся мотивация и интерес могут пропасть. Подберите себе такую активность, которая будет доставлять вам удовольствие в процессе. Не ориентируйтесь на какой-то конкретный результат, это не так важно. Правильно подобранная физическая нагрузка (будь то танцы, йога, неспешная прогулка, бег) вызывает те же нейромедиаторы, что и при ощущении радости (эндорфины), что в свою очередь позволяет предупредить депрессивные и тревожные состояния, и их минимизировать.

3. Путешествия. В рутине тяжело бывает отыскать поводы для радости: все уже знакомо и понятно. Возможно, наступает самое время для новизны: сменить обстановку, сходить в новый парк, прогуляться по центру города, сходить в мини-поход, или даже организовать целое путешествие! Вы можете прям вспомнить или ощутить, как в груди поднимается предвкушение, как Вы поедете в понравившееся вам место, какие достопримечательности там можно посмотреть, с какими людьми получится встретиться. Есть немалое количество исследований доказывающих, что даже минимальная смена обстановки поднимает настроение, очищает голову от застревающих мыслей, и привносит новизны в жизнь. Здесь тоже будет важно соблюсти именно свою меру по активности: не нужно выбирать то, что заведомо окажется сложной или даже опасной авантюрой. Вряд ли там будет место радости.

4. Ассоциации. Помните, я ранее задавала вам вопрос: «Какая радость именно для вас?». Подумайте, можно ли себя окружить чем-то, что могло бы больше вызывать вашей радости в жизни?

Вас радуют натуральные камни, или, быть может, кофе, фотографии?

Вам нравится определенный цвет, например, синий? Можно ли около своего рабочего / домашнего места разместить больше синих вещей?

Вам поднимает настроение прогулка в обеденный перерыв? Тогда этот вариант для вас!

У каждого может собраться целый список, что, так или иначе, вызывает радость в жизни. Не стоит ждать момента радости извне, создавайте его своими руками.

5. Порадовать другого. Как ни парадоксально, но делая что-то приятное другому человеку, мы сами одариваемся и его радостью и своей собственной. Слова – не стоят ничего и одновременно бесценны: сделать комплимент любимому человеку, пожелать доброго дня хмурой консьержке, наконец-то решиться поблагодарить человека, оказавшего большое влияние на вас – перечислять можно долго. И, конечно, порадовать можно и не только словами, но и действиями.

Нет в нашей жизни одного единственного человека, ответственного за нашу радость. Радость – как мерцающий солнечный зайчик, которого невозможно удержать надолго взаперти. Возможность видеть и ценить каждый момент радости, а также и создавать его своими руками – вот это оказывается очень большой ценностью в жизни.