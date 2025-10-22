Baltijas balss logotype
Архитектура стиля: как произвести нужное впечатление с помощью одежды 0 161

Люблю!
Дата публикации: 22.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Архитектура стиля: как произвести нужное впечатление с помощью одежды

Архитектура образа — это не набор случайных красивых вещей, а продуманная конструкция из силуэта, пропорций, фактур, цвета и акцентов, которая держит вас в любой ситуации так же надежно, как хорошо спланированный дом — стены и крышу. У правильной архитектуры есть идея (для чего и куда идем), несущие элементы (базовые вещи, которые отвечают за форму и посадку), отделка (фактуры, цвет, аксессуары) и инженерия (комфорт, движение, температура, то есть практичность). Подробностями поделилась стилист Маша Ведерникова.

С чего начинать строить

Начинайте сверху вниз и от крупного к мелкому: сначала определите силуэт дня (например, «прямое длинное и прилегающий верх» или «объемный верх и узкий низ»), затем решите пропорции (пояс, длина рукава, видимость щиколотки). «После — сведите палитру к двум–трем основным цветам и одной нейтральной подложке, и только потом добавляйте фактуры (шерсть, деним, кожа или шелк) и акценты (украшения, ремень, сумка). Если сомневаетесь, используйте „правило трех“: три вида фактуры максимум, три цвета максимум, один „громкий“ акцент. Любая вещь, которая не поддерживает идею и не нужна по функции, — лишняя деталь отделки, ее убираем», — предлагает эксперт.

1.3.jpg

Всегда задавайте задачу образу

На вопрос «зачем этот комплект?» должен быть четкий ответ: переговоры в кэжуал-офисе, длинная городская суббота с детьми, ужин без дресс-кода, но хочется произвести впечатление. Под задачу выбирайте «якорь» — главную вещь, которая определяет архитектуру: строгий пиджак с широкими плечами, длинное пальто-халат, джинсы с высокой талией или струящееся платье. Все остальное служит якорю, не спорит с ним. Когда цель понятна, отпадает половина лишних вариантов, и конструкция собирается быстрее.

trend..jpeg

Держите пропорции через простую математику

Самая выигрышная схема для большинства фигур — деление силуэта на ⅓ и ⅔: короткий жакет и длинные брюки или юбка, или, наоборот, удлиненный пиджак плюс укороченный низ и видимая щиколотка. «Вертикали вытягивают рост: длинное пальто, брюки без лишних заломов, монохром по тону, V-горловина, открытая шея, удлиненные серьги. Горизонтали, наоборот, визуально расширяют: широкий ремень, контрастная кромка, массивные кроссовки — используйте их осознанно там, где нужен баланс», — напоминает стилист.

Акценты — один громкий остальные поддерживают

Выберите, где будет точка внимания: серьги интересной формы, цветная сумка, яркая помада, необычная обувь. Остальные детали снижаем в громкости: если сумка выразительная, обувь должна быть спокойной и наоборот. Если пиджак со сложной плечевой линией, украшения лаконичные. Это правило спасает от визуального шума и делает образ цельным.

coat.jpg

Финальная сборка — три проверки перед дверью

Тут все просто. Выполните проверку движения (поднять руки, сесть, пройтись — убедитесь, что ничего не ползет и не перекручивается). Проверьте температуру (слойность: базовый топ, средний слой, верх, чтобы не перегреваться и не мерзнуть). «Еще раз посмотрите на масштаб аксессуаров (сумка соразмерна телу и одежде, ремень попадает в петли и делит фигуру в правильном месте, украшения не цепляются за ворот). Сделайте снимок в зеркале при дневном свете — камера честно показывает, где дребезжит по цвету или ломается линия силуэта — маленькие правки на этом этапе спасают целый день», — подытоживает эксперт по моде.

#мода
