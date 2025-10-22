Baltijas balss logotype
Как действуют уличные мошенники: психотехника «цыганского гипноза» и как от неё защититься

Люблю!
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как действуют уличные мошенники: психотехника «цыганского гипноза» и как от неё защититься

О «цыганском гипнозе» ходит множество историй: люди рассказывают, что будто впадают в туман и добровольно отдают деньги, а потом не могут объяснить, как это произошло. Но действительно ли существует гипноз, используемый цыганами, или это просто легенда, основанная на самовнушении?

Эксперт: Лариса Верчинова, клинический психолог, гипнотерапевт, энергопрактик:

«Феномен, известный как “цыганский гипноз”, — это реальная психотехника, но не магия. Это форма психологического воздействия, вызывающая кратковременное сужение сознания и снижение критического мышления».

По словам специалиста, механизм основан на перегрузке сознания. Мошенники воздействуют сразу на несколько каналов восприятия: — быстро и сбивчиво говорят, — активно жестикулируют, — используют прикосновения, яркие предметы и эмоциональные интонации.

Мозг не успевает обработать весь поток информации, и человек впадает в состояние, напоминающее транс. В таком состоянии повышается внушаемость — именно это и используется злоумышленниками.

Верчинова отмечает, что техника во многом напоминает эриксоновский гипноз, применяемый в психотерапии, только здесь цель не помощь, а манипуляция и изъятие ценностей.

Как выбирают жертву

Мошенники быстро определяют уязвимых людей. Чаще всего жертвами становятся те, кто:

  • испытывает стресс или тревогу,
  • находится в спешке,
  • эмоционально подавлен,
  • ищет простое решение сложной ситуации.

Этапы типичного сценария:

  1. Калибровка. Определение «подходящей» жертвы по выражению лица и поведению.
  2. Подстройка. Начало разговора с нейтральной фразы или комплимента. Используется «холодное чтение» — общие слова вроде «вижу тревогу в глазах», которые человек воспринимает как личное обращение.
  3. Замешательство. Быстрая, бессвязная речь и прикосновения вызывают лёгкий транс.
  4. Внушение и изъятие. Человека убеждают отдать деньги или ценности — якобы для «очищения» или «ритуала».

Как защититься от психологического воздействия

Эксперты советуют простые, но эффективные меры:

  • Игнорируйте контакт. Не останавливайтесь, не отвечайте и не смотрите в глаза.
  • Прерывайте сценарий. Если разговор начался — говорите твёрдое «нет» и уходите.
  • Избегайте прикосновений. Физический контакт усиливает внушаемость.
  • Помните цель. Любая подобная ситуация направлена только на одно — завладеть вашими деньгами.

«Никакой мистики здесь нет, — подчёркивает психолог. — Это всего лишь хорошо отработанные методы манипуляции человеческим вниманием и восприятием».

Осознанность и знание механизмов воздействия — лучшая защита от подобных психотехник.

Источник: fokus-vnimaniya

#цыгане
Оставить комментарий

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    22-го октября

    Эти твари у меня украли из внутренненго кармана пуховика 400 долларов в Вильнюсе на базаре.Тогда это были большие деньги. Просто ловкость рук.На руки клали тряпку чтобы никто не видел куда рука лезет.А продавцам, которые видели,что они творят платили откат

    1
    1

