О «цыганском гипнозе» ходит множество историй: люди рассказывают, что будто впадают в туман и добровольно отдают деньги, а потом не могут объяснить, как это произошло. Но действительно ли существует гипноз, используемый цыганами, или это просто легенда, основанная на самовнушении?
Эксперт: Лариса Верчинова, клинический психолог, гипнотерапевт, энергопрактик:
«Феномен, известный как “цыганский гипноз”, — это реальная психотехника, но не магия. Это форма психологического воздействия, вызывающая кратковременное сужение сознания и снижение критического мышления».
По словам специалиста, механизм основан на перегрузке сознания. Мошенники воздействуют сразу на несколько каналов восприятия: — быстро и сбивчиво говорят, — активно жестикулируют, — используют прикосновения, яркие предметы и эмоциональные интонации.
Мозг не успевает обработать весь поток информации, и человек впадает в состояние, напоминающее транс. В таком состоянии повышается внушаемость — именно это и используется злоумышленниками.
Верчинова отмечает, что техника во многом напоминает эриксоновский гипноз, применяемый в психотерапии, только здесь цель не помощь, а манипуляция и изъятие ценностей.
Как выбирают жертву
Мошенники быстро определяют уязвимых людей. Чаще всего жертвами становятся те, кто:
- испытывает стресс или тревогу,
- находится в спешке,
- эмоционально подавлен,
- ищет простое решение сложной ситуации.
Этапы типичного сценария:
- Калибровка. Определение «подходящей» жертвы по выражению лица и поведению.
- Подстройка. Начало разговора с нейтральной фразы или комплимента. Используется «холодное чтение» — общие слова вроде «вижу тревогу в глазах», которые человек воспринимает как личное обращение.
- Замешательство. Быстрая, бессвязная речь и прикосновения вызывают лёгкий транс.
- Внушение и изъятие. Человека убеждают отдать деньги или ценности — якобы для «очищения» или «ритуала».
Как защититься от психологического воздействия
Эксперты советуют простые, но эффективные меры:
- Игнорируйте контакт. Не останавливайтесь, не отвечайте и не смотрите в глаза.
- Прерывайте сценарий. Если разговор начался — говорите твёрдое «нет» и уходите.
- Избегайте прикосновений. Физический контакт усиливает внушаемость.
- Помните цель. Любая подобная ситуация направлена только на одно — завладеть вашими деньгами.
«Никакой мистики здесь нет, — подчёркивает психолог. — Это всего лишь хорошо отработанные методы манипуляции человеческим вниманием и восприятием».
Осознанность и знание механизмов воздействия — лучшая защита от подобных психотехник.
Источник: fokus-vnimaniya
