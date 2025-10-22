О «цыганском гипнозе» ходит множество историй: люди рассказывают, что будто впадают в туман и добровольно отдают деньги, а потом не могут объяснить, как это произошло. Но действительно ли существует гипноз, используемый цыганами, или это просто легенда, основанная на самовнушении?

Эксперт: Лариса Верчинова, клинический психолог, гипнотерапевт, энергопрактик:

«Феномен, известный как “цыганский гипноз”, — это реальная психотехника, но не магия. Это форма психологического воздействия, вызывающая кратковременное сужение сознания и снижение критического мышления».

По словам специалиста, механизм основан на перегрузке сознания. Мошенники воздействуют сразу на несколько каналов восприятия: — быстро и сбивчиво говорят, — активно жестикулируют, — используют прикосновения, яркие предметы и эмоциональные интонации.

Мозг не успевает обработать весь поток информации, и человек впадает в состояние, напоминающее транс. В таком состоянии повышается внушаемость — именно это и используется злоумышленниками.

Верчинова отмечает, что техника во многом напоминает эриксоновский гипноз, применяемый в психотерапии, только здесь цель не помощь, а манипуляция и изъятие ценностей.

Как выбирают жертву

Мошенники быстро определяют уязвимых людей. Чаще всего жертвами становятся те, кто:

испытывает стресс или тревогу,

находится в спешке,

эмоционально подавлен,

ищет простое решение сложной ситуации.

Этапы типичного сценария:

Калибровка. Определение «подходящей» жертвы по выражению лица и поведению. Подстройка. Начало разговора с нейтральной фразы или комплимента. Используется «холодное чтение» — общие слова вроде «вижу тревогу в глазах», которые человек воспринимает как личное обращение. Замешательство. Быстрая, бессвязная речь и прикосновения вызывают лёгкий транс. Внушение и изъятие. Человека убеждают отдать деньги или ценности — якобы для «очищения» или «ритуала».

Как защититься от психологического воздействия

Эксперты советуют простые, но эффективные меры:

Игнорируйте контакт. Не останавливайтесь, не отвечайте и не смотрите в глаза.

Не останавливайтесь, не отвечайте и не смотрите в глаза. Прерывайте сценарий. Если разговор начался — говорите твёрдое «нет» и уходите.

Если разговор начался — говорите твёрдое «нет» и уходите. Избегайте прикосновений. Физический контакт усиливает внушаемость.

Физический контакт усиливает внушаемость. Помните цель. Любая подобная ситуация направлена только на одно — завладеть вашими деньгами.

«Никакой мистики здесь нет, — подчёркивает психолог. — Это всего лишь хорошо отработанные методы манипуляции человеческим вниманием и восприятием».

Осознанность и знание механизмов воздействия — лучшая защита от подобных психотехник.

Источник: fokus-vnimaniya