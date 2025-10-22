Baltijas balss logotype
Почему сложно расслабиться, даже когда всё хорошо: психология тревожности 0 153

Люблю!
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему сложно расслабиться, даже когда всё хорошо: психология тревожности

Даже в ситуации, когда внешне всё спокойно, многие ощущают внутреннюю тревогу: тело напряжено, мысли не отпускают, а радость кажется недосягаемой. Психолог объясняет, что причина кроется в эмоциональных паттернах — устойчивых моделях реагирования, формирующихся под влиянием детства, окружения и жизненного опыта.

Эксперт: Милана Соколова, психолог

Чаще всего встречаются следующие сценарии:

«Я должна быть нужной, чтобы быть любимой»

Формируется в детстве, когда любовь зависела от полезности и послушания. В зрелом возрасте проявляется через гиперответственность и сложности с отдыхом.

Ожидание «подходящего момента» для жизни

Человек откладывает счастье на будущее, что лишает возможности радоваться настоящему.

Страх отказа и инициативы

Включает внутренний запрет рисковать или высказывать желания, что мешает выстраивать близкие отношения.

«Если всё хорошо, значит, скоро будет плохо»

Тревога возникает даже в безопасных ситуациях. Такой паттерн формируется при жизни в нестабильной среде и может приводить к эмоциональному выгоранию.

Трудности с принятием помощи

Формируется из-за недоверия и убеждённости, что «справляться нужно самой». Это ведёт к одиночеству и эмоциональной изоляции.

Стремление соответствовать чужим ожиданиям

Женщина подстраивает личные цели и поведение под стандарты других, что делает жизнь «пресной» и ограничивает самореализацию.

Недоверие к стабильным отношениям

Человек, привыкший к эмоциональным качелям, может бессознательно разрушать близость, воспринимая спокойствие как скуку или угрозу.

Как справляться

Осознание своих эмоциональных паттернов — первый шаг к изменению. Постепенное принятие своих чувств, просьб, ошибок и собственных желаний помогает выстраивать честные и устойчивые отношения с собой и окружающими.

Источник: fokus-vnimaniya.com

#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео