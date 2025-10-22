Секс в носках чаще приводит к оргазму

Многие женщины считают, что обнаженный мужчина в носках, выглядит, скажем так, слегка нелепо и не особо сексуально. Однако, как показало исследование голландских ученых, при котором проводилось сканирование мозга испытуемых, 80% пар достигали оргазма, когда занимались сексом в носках. А те, кто делал это без носков, испытывали наслаждение через раз.

Объяснение этому открытию простое: все дело в согревающем эффекте. В хороших носках ноги не мерзнут, сосуды не сужаются, кровообращение улучшается – и не только в ступнях, но и во всем теле (в том числе и в гениталиях), что крайне способствует хорошему сексу. Именно по этой причине женщинам, которые реже мужчин достигают высшей точки наслаждения, специалисты рекомендуют задуматься о носочках в любовной игре.

Кстати, ученые отметили, что в носках хорошо не только заниматься сексом, но и просто спать, потому что теплые ноги помогают организму расслабиться и легче заснуть. Специалисты утверждают, что таким образом можно погрузиться в объятия Морфея на 15 минут быстрее.

Сколько раз в год нужно заниматься сексом

Американские ученые продолжают изучать взаимоотношения между мужчинами и женщинами. На этот раз они выяснили, сколько раз в год необходимо заниматься сексом, чтобы чувствовать себя абсолютно счастливым человеком.

Специалисты провели масштабное исследование, которое длилось целых десять лет. Участников эксперимента разделили на три возрастные группы. В первую вошли молодые люди от 18 до 29 лет, во вторую – 30-39 лет, а в третьей оказались добровольцы в возрасте от 40 до 49 лет. Проанализировав полученные данные, ученые определили оптимальное количество сексуальных контактов для каждой возрастной группы.

Так, например, молодой организм наполнен гормонами и требует разрядки, поэтому эксперты рекомендуют представителям первой возрастной группы предаваться любовным утехам не реже 112 раз в год. Людям, входящим во вторую возрастную группу, специалисты рекомендуют не испытывать организм на прочность (даже если очень хочется) и заниматься сексом примерно 86 раз в год. А вот представителям третей возрастной группы ученые и вовсе советуют воздержаться от чрезмерных нагрузок, которые могут негативно повлиять на организм, и иметь не больше 69 сексуальных утех в год.

Научные сотрудники обращают внимание, что это стандартные рекомендации, однако, конечно, в любом правиле есть исключения. И если вы чувствуете, что способны на большее, чем вам предписывают рекомендации, тогда прислушивайтесь к себе и своим ощущениям.

Сколько калорий мы тратим во время секса

Оказывается, чтобы отработать лишний пончик или другое лакомство, необходимо заниматься любовью не меньше двух часов. К таким выводам пришли итальянские ученые. Мало того, они выяснили не только то, что секс способствует похудению, но и подсчитали, сколько именно калорий можно потерять за одну ночь любви.

Специалисты провели исследование и в результате пришли к выводам, что во время секса человек может сжечь от 100 до 200 калорий за час! При этом ученые подчеркивают, что если нет сил выполнять акробатические трюки в постели, тогда можно просто целоваться. Но отдаться этому занятию необходимо со всей той страстью, которая у вас накопилась. Тогда есть шанс потерять минимум 5 калорий за минуту или около 300 калорий в час.

Поэтому если вы хотите прикинуть, сколько вы сжигаете калорий за время, проведенное со своим избранником, просто умножьте то количество минут, которые вы предавались страсти, на количество калорий, которые тратит среднестатистический человек за минуту секса. Кстати, теперь у вас есть весомый аргумент в пользу долгих занятий любовью. И если ваш благоверный вдруг захочет «халтурить», покажите ему расчеты и объясните, что за «быстрые» 15 минут можно сжечь лишь 50 калорий, а это вообще не серьезно.

А вот британские ученые, кстати, даже выяснили, какой день недели является самым подходящим для занятий сексом. Вы удивитесь, но, по мнению экспертов, предаваться страсти следует в четверг.