Ученые нашли простое средство для улучшения самочувствия при простуде

Дата публикации: 22.10.2025
Изображение к статье: Ученые нашли простое средство для улучшения самочувствия при простуде

Ученые из Кардиффского университета (Великобритания) представили результаты исследования, согласно которому обычные мятные леденцы способны положительно влиять на внимание и настроение человека во время простуды. Как сообщает RidLife, специалисты выяснили, что ароматические соединения мяты активируют участки головного мозга, отвечающие за бодрствование, и снижают ощущение усталости, что позволяет частично компенсировать когнитивное снижение, характерное для легких респираторных инфекций.

В ходе эксперимента, продолжавшегося десять недель, наблюдение велось за 81 студентом. Часть участников за это время перенесла простуду. Заболевших разделили на три группы: одна получала мятные леденцы, другая – сладости без ментола, а третья вовсе отказалась от любых конфет. Дополнительно исследователи включили в контрольную группу здоровых студентов для сопоставления результатов. Все добровольцы прошли серию тестов, оценивающих внимание, скорость реакции и эмоциональный фон.

Результаты показали, что даже легкие простудные заболевания вызывают заметное замедление психомоторных реакций, снижение концентрации и ухудшение координации глазных движений. Однако участники, употреблявшие мятные леденцы, продемонстрировали более высокие показатели внимательности и бодрости, чем те, кто не получал ментолсодержащих сладостей. Ученые связывают этот эффект с особенностями воздействия мятных паров и эфирных масел, которые стимулируют сенсорные рецепторы и влияют на центры восприятия усталости в мозге.

Исследователи отмечают, что мятные леденцы не лечат простуду напрямую, но способны временно улучшить общее самочувствие, настроение и когнитивные функции. Таким образом, они могут служить простым и безопасным способом облегчить легкие симптомы недомогания и сохранить продуктивность во время болезни.

Работа опубликована в научном журнале World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences и дополняет предыдущие данные о влиянии привычных продуктов на самочувствие при простуде. Ранее специалисты указывали, что употребление теплого супа помогает смягчить симптомы вирусных инфекций.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
