1. Позаботьтесь о техническом оснащении

Некоторые пожилые люди в технической подкованности уделают молодёжь — им помощь не требуется. Но если человек не очень ориентируется в цифровых технологиях, о нём нужно позаботиться.

Причём не просто купить устройство, а выбрать модель и настроить так, чтобы подходило конкретному владельцу. Для этого придётся отработать все сценарии с ним, потому что пользователь, у которого пока нет возрастных изменений, может не догадываться о каких-то потребностях. Например, человеку может понадобиться не крупный шрифт, а экстракрупный.

Терпеливо объясните, как и чем пользоваться. Возможно, стоит составить и распечатать инструкцию с картинками. Но и это не всё. В городе, где живёт ваш пожилой собеседник, у вас должен быть свой человек, который установит новый мессенджер, если старый заблокировали, а также поможет по другим вопросам. Иначе любой гаджет может превратиться в кирпич.

В общем, следует предусмотреть как можно больше рисков, чтобы ваш собеседник был защищён и оставался на связи.

2. Созванивайтесь регулярно

Под «регулярно» здесь имеется в виду не частота звонков, а конкретное расписание. Такой подход даёт ощущение стабильности. Ваш собеседник знает, что вы позвоните, например, в среду и пятницу, поэтому во вторник чувствует себя спокойнее. Он понимает, что вы не звоните не потому, что забыли о нём или с вами что-то случилось, — просто вы договорились на другой день.

Хаотичные, пусть даже и более частые звонки в этом смысле хуже. Они создают эффект эмоциональных качелей, поскольку человек постоянно ждёт, что вы объявитесь, и может расстроиться или даже обидеться, если этого не произошло. А вы и знать про это не будете.

3. Присылайте голосовые, фото и видео

Отправить что-то текстом зачастую проще. Это легко сделать в любой момент, не тревожа окружающих. Но пожилому человеку читать с экрана может быть неудобно из-за проблем со зрением. Плюс текстовые сообщения не особо дают ощущение контакта.

Видео, фото, голосовые, разумеется, тоже не заменяют личное общение. Но они хотя бы позволяют увидеть лицо, услышать голос, посмотреть, что вас окружает. Подобные сообщения дают собеседнику возможность почувствовать себя ближе к вам, создают ощущение, что он — часть вашей жизни.

4. Больше рассказывайте о рутине

Вам кажется, что рассказать родственнику нечего, потому что у вас ничего особенного не произошло. Но ваш собеседник вряд ли ждёт, что вы будете его развлекать. Зато ему, скорее всего, интересно, что вы ели, куда ходили и в шапке ли вы были. Поэтому рассказывайте о быте побольше.

5. Не поучайте

Принято считать, что пожилые родственники часто вмешиваются в жизнь молодых, учат их жизни, дают непрошеные советы. Но в обратную сторону это тоже работает. Как только человек начинает хуже видеть, быстрее уставать и теряет хватку, на него так же сыплются советы, что ему делать и чего не делать.

Слушать, как тебе нужно жить, неприятно в любом возрасте. Забота проявляется не только в этом, скорее даже вообще не в этом. Если переживаете, что родственнику что-то трудно делать, найдите способ ему помочь, а не убеждайте отказываться от чего-то привычного.

6. Придумайте общее дело

Вы созваниваетесь не для того чтобы обменяться информацией, а просто чтобы провести время вместе. Будет проще, если вы не станете выдавливать из себя новые рассказы, а займётесь каким-то общим делом.

Играйте в морской бой или лото, слушайте музыку или лекции и обсуждайте их, пойте песни, расспрашивайте родственника об истории вашей семьи — важен сам момент взаимодействия, а не конкретное занятие.