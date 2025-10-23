Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эти 5 вещей никогда не будет делать мужчина, который хочет серьезных отношений 0 355

Люблю!
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эти 5 вещей никогда не будет делать мужчина, который хочет серьезных отношений

Намерения человека редко озвучиваются вслух, они проявляются в паттернах поведения, в мелочах, которые мы иногда стараемся не замечать, заглушая внутренний голос оправданиями.

Серьезные отношения — это не красивые слова при свечах — это, в первую очередь, ответственность, уважение и последовательность.

Психолог Анна Сухова честно и без прикрас разобрала пять ключевых маркеров, которые отсутствуют в поведении мужчины, видящего вас в своем будущем. Если вы узнаете ситуацию — это не повод для паники. Это ценнейший сигнал к тому, чтобы начать действовать и защитить свои душевные ресурсы.

1. Он будет избегать определения отношений и любых разговоров о будущем

Ваши попытки мягко намекнуть или прямо спросить: «Кто мы друг для друга?» или «Как ты смотришь на то, чтобы через год съехаться?» наталкиваются на стену. Он либо отшучивается, переводит тему, либо закатывает глаза с нежеланием обсуждать эту тему. Его будущее распланировано на полгода вперед — работа, отпуск с друзьями, покупка новой техники — но в этих планах для вас нет конкретного места.

Это классическое проявление эмоциональной незрелости и страха обязательств. Такой мужчина либо не уверен в своих чувствах именно к вам, либо в принципе не готов к роли партнера. Он потребительски относится к отношениям, беря от них комфорт и эмоции здесь и сейчас, не желая брать на себя ответственность.

2. Вы будете последней в списке его приоритетов

Его планы с друзьями, хобби и даже работа всегда имеют приоритет над вами. Встречи происходят тогда, когда у него «освобождается окошко». Ваши просьбы или важные для вас события легко игнорируются или переносятся под предлогом «срочных дел». Вы постоянно чувствуете себя на периферии его жизни, добывающей его внимание по крупицам.

Здоровые отношения строятся на взаимной ценности. Когда вас систематически ставят на последнее место, это прямое указание на вашу низкую субъективную значимость для него. Мужчина, который ценит отношения, будет вносить вас в свой график, потому что ваше присутствие для него — не опция, а необходимость.

3. Он будет скрывать вас от своего круга общения

Вы никогда не бывали в компаниях с его близкими друзьями, не знакомы с коллегами, а его профиль в соцсетях выглядит так, словно вас не существует. Любые предложения познакомиться с кем-то из его окружения встречают сопротивление «нам и так вдвоем хорошо».

Сокрытие партнера — один из ярчайших красных флагов. Это может говорить о двух вещах: либо он не считает эти отношения перспективными и не хочет «светить» вас перед друзьями, чтобы потом не было неудобно, либо в его жизни есть другие обстоятельства или даже люди, о которых вы не знаете. Серьезные отношения — это гордость и желание интегрировать любимого человека во все сферы своей жизни.

4. Он не будет брать на себя ответственность в сложные моменты

Когда у вас проблемы на работе, плохое самочувствие или просто приступ хандры, его нет рядом. Он исчезает под предлогом занятости или отвечает сухими, формальными сообщениями: «Выздоравливай», «Разберись». Он не предлагает помощь, не пытается поддержать, не пытается разделить с вами тяжесть момента. Вам приходится справляться одной, а потом еще и делать вид, что ничего не произошло, чтобы «не портить ему настроение».

Основа крепких отношений — это взаимная поддержка. Мужчина, который видит в вас свою спутницу, инстинктивно включается в заботу. Для него ваша боль — это его боль. Его отсутствие в критические моменты говорит лишь о том, что он не готов и не хочет делить с вами трудности, а настроен только на «праздник», когда вам весело и легко.

5. Он не будет работать над конфликтами

Любой спор или недоразумение заканчиваются одним из трех сценариев: он замыкается в себе, физически уходит из дома или переводит все в шутку, не желая обсуждать суть проблемы. Конструктивного диалога не получается. Вы остаетесь наедине со своими переживаниями, а проблема не решается, закладываясь под фундамент отношений миной замедленного действия.

Незрелая эмоциональная регуляция и нежелание идти на компромиссы. Зрелые отношения — это не отсутствие ссор, а умение их правильно вести. Мужчина, который ценит вас и отношения, будет готов к сложным разговорам, потому что будет бояться их разрушить. Его цель — найти решение, а не доказать свою правоту или избежать дискомфорта.

Ваше время, ваши эмоции и ваша душа — это бесценный ресурс. Не тратьте его на тех, кто относится к ним как к чему-то временному и незначительному. Вы заслуживаете не сомнений, а уверенности. Не тактик избегания, а стратегии сближения. Верьте не словам, которые легко сказать, а поступкам, которые сложно подделать. И тогда вы безошибочно отличите того, кто просто проводит с вами время, от того, кто действительно хочет построить с вами общее будущее.

the-day

Читайте нас также:
#мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Не дольше двух лет: почему никогда нельзя пить просроченную воду из бутылок
Изображение к статье: Не дольше двух лет: почему никогда нельзя пить просроченную воду из бутылок
6 способов наладить общение с пожилыми родственниками на расстоянии
Изображение к статье: 6 способов наладить общение с пожилыми родственниками на расстоянии
История создания противозачаточных таблеток: от древности до современности
Изображение к статье: История создания противозачаточных таблеток: от древности до современности
Готовим быстрые корейские оладьи из консервированного тунца
Изображение к статье: Готовим быстрые корейские оладьи из консервированного тунца
Изображение к статье: Гречка без скуки: 5 оригинальных способов использовать кашу
Гречка без скуки: 5 оригинальных способов использовать кашу 253
Изображение к статье: Лед и шелк: 7 рабочих секретов осеннего ухода за сединой
Лед и шелк: 7 рабочих секретов осеннего ухода за сединой 162
Изображение к статье: Слово - не воробей: привычка задавать этот вопрос выдает низкий интеллект
Слово - не воробей: привычка задавать этот вопрос выдает низкий интеллект 508
Изображение к статье: Пора остановиться: 5 признаков того, что вы слишком много на себя берете
Пора остановиться: 5 признаков того, что вы слишком много на себя берете 238

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 628
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 66
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 628
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео