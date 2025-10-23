Baltijas balss logotype
Почему не стоит класть телефон экраном вверх: 4 убедительные причины

Дата публикации: 23.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Почему не стоит класть телефон экраном вверх: 4 убедительные причины

Наши смартфоны всегда рядом, мы привыкли, что экран должен быть на виду, чтобы не пропустить уведомление или сообщение. Но, как ни странно, это простое действие - класть телефон экраном вверх - делает нас менее внимательными, более тревожными и даже вредно сказывается на устройстве.

Издание CNET собрало пять причин, почему стоит приучить себя класть телефон экраном вниз, когда вы им не пользуетесь.

Меньше соблазнов отвлечься

Когда экран постоянно в поле зрения, любое уведомления автоматически перехватывает внимание. Даже если вы не разблокируете телефон, мозг всё равно реагирует, а значит отвлечься от, скажем, разговора и переключиться на смартфон становится слишком просто.

Дольше держится заряд батареи

Каждое уведомление заставляет экран включаться на несколько секунд. Звучит не страшно, но если за день таких вспышек десятки, а то и сотни, батарея садится ощутимо быстрее. Когда телефон лежит экраном вниз, он не реагирует на входящие уведомления (эта функция есть почти у всех современных моделей).

Это проявление вежливости

Исследования показывают, что даже выключенный телефон, лежащий экраном вверх, снижает качество общения. Люди меньше смотрят друг другу в глаза и чаще теряют нить разговора.

Телефон перестаёт доминировать в пространстве

Наши устройства стали центром внимания даже тогда, когда мы их не трогаем. Если класть его экраном вниз, он перестаёт быть главным предметом в поле зрения и вы буквально освобождаете пространство для людей, книг, еды, музыки, чего угодно, что находится вокруг.

#смартфоны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео