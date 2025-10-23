Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 23.10.2025
Быть ответственной, надежной, заботливой — качества, которые в современном обществе принято считать женской нормой. Но где заканчивается сила и начинается самопожертвование?

Часто женщины берут на себя больше, чем способны вынести, не потому что хотят казаться героинями, а потому что боятся подвести, разочаровать, не оправдать.

Женский коуч Валентина Красникова привела пять простых, но точных маркеров, которые помогут понять: пора остановиться.

Вы постоянно устаете, даже после отдыха

Вы ложитесь спать вымотанной, просыпаетесь без сил и все чаще ловите себя на мысли, что жить становится тяжело. Ваша усталость — это не про загруженность, а про внутреннее выгорание. Когда вы не даете себе права на «не успеть», «не захотеть» и «не смочь», организм со временем перестает восстанавливаться. Он просто сгорает изнутри. Усталость, которая не проходит — это язык тела, на котором оно кричит: «Я больше не справляюсь».

Вы чувствуете раздражение к самым близким

Если раньше объятия ребенка или шутка мужа вызывали радость, а теперь — раздражение, это тревожный сигнал. Когда ресурсы на нуле, даже любовь не спасает. Мы не можем отдавать тепло, если внутри зима.

Раздражение — это не ваша вина. Это симптом. Симптом того, что ваше внимание постоянно направлено вовне, и уже давно не возвращается к себе.

Вы не помните, когда в последний раз радовались

Вы когда-нибудь замечали, что даже в отпуске вы не можете расслабиться? Что прогулка с детьми превращается в список дел, а поход в кафе — в необходимость «быстренько перекусить»? Когда жизнь теряет вкус, и даже мелочи не радуют, стоит признать: вы застряли в режиме «надо» и давно потеряли «хочу». Это состояние часто сопровождается ощущением внутренней пустоты — все есть, а счастья нет.

У вас нет времени на себя — совсем

Утро начинается с завтраков, школа, работа, кружки, стирка, готовка, проверка уроков, планирование, организация… А где в этом списке вы? Когда ваш день расписан по минутам, но в нем нет ни одного отрезка времени только для себя, вы превращаетесь в функцию. Сначала — хорошую мать, потом — организованную жену, потом — незаменимую сотрудницу. Но где в этом человек? Женщина? Личность?

Вы не умеете просить помощи

Или умеете, но не делаете этого. Потому что «неудобно», «сама справлюсь», «у всех своих проблем хватает». Этот паттерн разрушителен. Мир не требует от вас геройства. Более того, в здоровом сообществе уместно просить, и важно уметь брать.

Отказ от помощи — это путь к эмоциональному одиночеству и хроническому напряжению. А быть сильной — это не значит делать все одной. Это значит — не разрушать себя ради того, чтобы другим было удобно.

Как перестать тащить все на себе?

Приоритезируйте. Не все важно. И точно не все срочно. Научитесь вычеркивать из списка то, что не ведет к вашим целям и ценностям.

Делегируйте. Дети могут сами складывать вещи. Муж способен приготовить ужин. Коллега — ответить на письмо. Перестаньте все контролировать.

Включите себя в график. Прямо сейчас. Запланируйте вечер в одиночестве, ванну с солью или просто прогулку без гаджетов. Это не прихоть. Это необходимость.

Учитесь говорить «нет». Не грубо. Просто твердо. Умение отказываться — одно из главных условий внутренней свободы.

Найдите своего человека. Подруга, наставница, сообщество. Та, с кем можно проговорить свои чувства, не притворяясь сильной.

Мы живем в культуре женского самоотречения, где «быть хорошей» важнее, чем быть живой. Но пришло время пересматривать эти установки. Потому что сильной женщине не обязательно быть измотанной. Она может быть отдохнувшей, спокойной и счастливой.

А если вы узнали себя в этом тексте — это уже первый шаг. Дальше — только вперед. К себе.

the-day

#стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео