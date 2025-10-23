Регулярное наблюдение у гинеколога — ключ к профилактике. Даже при отсутствии симптомов ежегодный чек-ап помогает выявить заболевания на ранних стадиях. Специалист рассказала, что включает в себя женский чек-ап, кому его нужно проходить и как часто.
Эксперт: Лина Ирха, гинеколог и специалист УЗИ
Что такое женский чек-ап и какие обследования он включает
Чек-ап — это комплексное обследование женского организма для профилактики различных заболеваний.
Он не ограничивается осмотром на гинекологическом кресле и сдачей анализов. Основная цель — комплексный подход. Женщина приходит в определённый день цикла (желательно 7–15 день менструального цикла) для детального сбора анамнеза.
Врач расспрашивает о болезнях в прошлом, затем проводит осмотр на кресле, кольпоскопию и берёт два ключевых анализа.
Основные процедуры:
- ПАП-тест — цитологическое исследование шейки матки для выявления рака и предраковых изменений.
- Ультразвуковая диагностика органов малого таза — обязательная для женщин всех возрастов.
- УЗИ щитовидной железы и молочных желез — рекомендовано для полноценной оценки состояния здоровья.
- Гормональные анализы — после 20 лет, каждые два года при необходимости, для раннего выявления заболеваний гормонозависимого характера.
Кому показан гинекологический чек-ап
Ежегодное комплексное обследование рекомендуется всем женщинам с 18 лет.
Подготовка к обследованию
- Приходить на обследование в правильные дни цикла (5–15-й день).
- За 2–3 дня до визита воздерживаться от половой жизни.
- За 2 недели не использовать местные антисептики и антибиотики.
Даже если нет жалоб, профилактический чек-ап обязателен. После обследования врач оценивает необходимость дополнительных исследований.
Частота чек-апа в зависимости от возраста
- Молодые женщины — чаще одного раза в год, при отягощённом анамнезе — каждые полгода.
- Женщины в менопаузе без проблем — один раз в два года.
- ПАП-тест после 60 лет — при отсутствии заболеваний сдавать один раз в два года или не сдавать вовсе согласно европейским рекомендациям.
Что позволяет выявить женский чек-ап
Такое обследование помогает диагностировать все гинекологические нарушения и найти причины заболеваний на ранней стадии.
