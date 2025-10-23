Baltijas balss logotype
Женский чек-ап: обязательные обследования для здоровья

Люблю!
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Женский чек-ап: обязательные обследования для здоровья

Регулярное наблюдение у гинеколога — ключ к профилактике. Даже при отсутствии симптомов ежегодный чек-ап помогает выявить заболевания на ранних стадиях. Специалист рассказала, что включает в себя женский чек-ап, кому его нужно проходить и как часто.

Эксперт: Лина Ирха, гинеколог и специалист УЗИ

Что такое женский чек-ап и какие обследования он включает

Чек-ап — это комплексное обследование женского организма для профилактики различных заболеваний.

Он не ограничивается осмотром на гинекологическом кресле и сдачей анализов. Основная цель — комплексный подход. Женщина приходит в определённый день цикла (желательно 7–15 день менструального цикла) для детального сбора анамнеза.

Врач расспрашивает о болезнях в прошлом, затем проводит осмотр на кресле, кольпоскопию и берёт два ключевых анализа.

Основные процедуры:

  • ПАП-тест — цитологическое исследование шейки матки для выявления рака и предраковых изменений.
  • Ультразвуковая диагностика органов малого таза — обязательная для женщин всех возрастов.
  • УЗИ щитовидной железы и молочных желез — рекомендовано для полноценной оценки состояния здоровья.
  • Гормональные анализы — после 20 лет, каждые два года при необходимости, для раннего выявления заболеваний гормонозависимого характера.

Кому показан гинекологический чек-ап

Ежегодное комплексное обследование рекомендуется всем женщинам с 18 лет.

Подготовка к обследованию

  • Приходить на обследование в правильные дни цикла (5–15-й день).
  • За 2–3 дня до визита воздерживаться от половой жизни.
  • За 2 недели не использовать местные антисептики и антибиотики.

Даже если нет жалоб, профилактический чек-ап обязателен. После обследования врач оценивает необходимость дополнительных исследований.

Частота чек-апа в зависимости от возраста

  • Молодые женщины — чаще одного раза в год, при отягощённом анамнезе — каждые полгода.
  • Женщины в менопаузе без проблем — один раз в два года.
  • ПАП-тест после 60 лет — при отсутствии заболеваний сдавать один раз в два года или не сдавать вовсе согласно европейским рекомендациям.

Что позволяет выявить женский чек-ап

Такое обследование помогает диагностировать все гинекологические нарушения и найти причины заболеваний на ранней стадии.

Источник: tsn

#здоровье
Редакция BB.LV
