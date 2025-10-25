Baltijas balss logotype
4 лимонных напитка, которые ускоряют метаболизм и поддерживают здоровье

Люблю!
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 4 лимонных напитка, которые ускоряют метаболизм и поддерживают здоровье

Лимон — не просто источник витамина С, а помощник для организма. Он улучшает пищеварение, ускоряет обмен веществ и мягко очищает организм. В сочетании с другими натуральными ингредиентами лимон превращается в простые, но эффективные детокс-напитки, которые легко приготовить дома.

Используйте тёплую воду — она мягче действует на желудок и активирует процессы организма. Пейте напитки за 30 минут до еды или между приёмами пищи.

1. Лимон + вода + имбирь

Что даёт:

  • Стимулирует обмен веществ
  • Снимает вздутие живота
  • Освежает и бодрит

Как пить: Выпейте стакан тёплой воды с лимоном и тертым имбирём натощак.

2. Лимон + вода + мята

Что даёт:

  • Снижает аппетит
  • Улучшает пищеварение
  • Освежает дыхание

Как пить: Напиток подходит после обеда или вечером. Настой с мятой помогает справиться с тяжестью и уменьшает тягу к перекусам.

3. Лимон + вода + яблочный уксус

Что даёт:

  • Регулирует уровень сахара в крови
  • Ускоряет сжигание жира
  • Поддерживает работу желудка

Как пить: Пейте натощак, не более 1 чайной ложки уксуса на стакан воды. Следите за самочувствием и не злоупотребляйте.

4. Лимон + вода + семена чиа

Что даёт:

  • Дольше сохраняет чувство сытости
  • Нормализует работу кишечника
  • Содержит клетчатку и омега-3

Как пить: Залейте семена чиа водой с лимоном и оставьте на 10–15 минут. Напиток станет слегка гелеобразным — это помогает замедлить пищеварение и дольше сохранять насыщение.

Источник: WHOOPEE

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Техно
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 291
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...»
