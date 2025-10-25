Baltijas balss logotype
Мифы и правда о вредных прическах: тугой хвост, много стайлинга и заколки 0 123

Люблю!
Дата публикации: 25.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Мифы и правда о вредных прическах: тугой хвост, много стайлинга и заколки

Сколько раз вы слышали: «Не носи тугой хвост — облысеешь!», «Заколки ломают волосы!», «Стайлинг — это яд для шевелюры!»? Индустрия красоты окружена мифами, и особенно — когда речь идет о вреде привычных причесок и средств. Давайте разберемся, где правда, а где преувеличение. Мастер по прическам Ксения Бохо раскладывает все «по полочкам».

Тугой хвост: действительно опасен?

Тугой хвост — одна из самых удобных и популярных причесок. Он подходит для спорта, работы, вечеринок. Однако постоянно затянутые волосы могут привести к так называемой тракционной алопеции — выпадению волос из-за длительного натяжения у корней. Это действительно медицинский факт, особенно, если вы каждый день затягиваете волосы в один и тот же пучок или хвост.

Но важно понимать: опасность возникает только при частом, длительном и чрезмерном натяжении. «Если вы носите тугую прическу время от времени, чередуете проборы, не делаете ее на влажные волосы (которые более уязвимы) — риска почти нет», — говорит эксперт. Все дело в умеренности и внимании к сигналам: если кожа головы болит или появляются «пушковые» волоски по краям — это повод дать волосам отдохнуть.

Заколки: враги или друзья?

Многое зависит от материала, формы и способа фиксации. Некоторые металлические заколки с острыми краями или плохими защелками могут действительно повреждать кутикулу волоса, особенно если вы резко снимаете их или закалываете мокрые волосы. Еще один вредный сценарий — спать с заколками, особенно пластиковыми: трение о подушку может вызвать заломы и ломкость.

«Однако мягкие заколки, крабы с гладкими краями, невидимки без острых наконечников — вполне безопасны, если действовать аккуратно. Главное — не использовать одни и те же места на голове, не сдавливать волосы слишком туго и снимать аксессуары осторожно, не выдергивая волосы», — отмечает Ксения.

Много стайлинга: путь к ломкости?

Лаки, муссы, гели, воск, пенки — все это давно стало частью арсенала современного человека. Часто можно услышать: «Стайлинг сушит волосы», «Он закупоривает кожу головы», «Из-за него волосы быстрее грязнятся». «Эти утверждения частично верны, но их надо трактовать корректно. Современные стайлинговые средства создаются с учетом защиты волос — часто содержат термозащиту, витамины, увлажняющие компоненты», — отмечает мастер по прическам.

Ксения обращает внимание, что проблемы начинаются, когда:

  • Вы используете слишком много продукта и не смываете его до конца.

  • Регулярно применяете сильную фиксацию без перерывов.

  • Не очищаете кожу головы от остатков средств (особенно у корней).

Также, если не смывать стайлинг должным образом, это может привести к засорению пор, зуду, перхоти и в долгосрочной перспективе — к ослаблению роста волос. Но при правильном уходе, чередовании дней с укладкой и без, и грамотном очищении кожи головы — стайлинг абсолютно безопасен.

«Не прически вредят волосам — а неправильный подход к ним. Тугой хвост — не враг, если не носить его сутками. Заколки — не зло, если они качественные и используются бережно. Стайлинг — не яд, если соблюдать гигиену и умеренность», — резюмирует специалист.

Ваши волосы — не хрусталь, но и не железо. Относитесь к ним с любовью и здравым смыслом — и тогда любая прическа будет украшать, а не вредить.

Оставить комментарий

