Витамины и минералы могут защитить нас от развития опасных заболеваний, помочь организму чувствовать себя лучше и бодрее. Исследователи выяснили, какой микроэлемент особенно любит нервная система.

Группа ученых из лаборатории нейровизуализации и исследования мозга Австралийского национального университета (ANU) решила выяснить, какой микроэлемент благоприятнее всего воздействуют на работу мозга и нервную систему в целом. В исследовании приняли участие 6 тысяч человек в возрасте от 40 до 73 лет. Ученые изучали их образ жизни, пищевые привычки, медицинские карты.

После тщательного анализа эксперты пришли к выводу: те люди, которые употребляли магний (как в добавках, так и продукты, богатые им), реже страдали от различных проблем с памятью. Кроме того, возраст их мозга был меньше, чем биологический возраст. Даже если человеку уже исполнилось 55 лет, головной мозг был как минимум на год «младше». И это тоже заслуга магния, уверены исследователи.

«Наше исследование показывает, что увеличение потребления магния на 41% может привести к меньшему возрастному уменьшению размера мозга, что связано с лучшей когнитивной функцией и меньшим риском или отсроченным началом деменции в более позднем возрасте», — пояснил ведущий автор исследования доктор философии Хавла Алатик.

По прогнозам ученых, число людей по всему миру с диагностированной деменцией будет только увеличиваться. Так, если в 2019 году зафиксировали 57,4 миллиона случаев старческого слабоумия, то к 2050 году им уже будут страдать 152,8 миллиона человек.

«Поскольку лекарства от деменции пока не изобрели, а разработка фармакологических методов лечения за последние 30 лет не увенчалась успехом, предложено уделить больше внимания профилактике», — говорит соавтор исследования доктор Эрин Уолш.

Ученый добавил, что нейропротекторные эффекты от употребления магния, по-видимому, приносят больше пользы женщинам, чем мужчинам, и в большей степени женщинам в постменопаузе, чем женщинам в пременопаузе, хотя это может быть связано с противовоспалительным действием магния.

В любом случае налегать на продукты с магнием — это отличная идея. Эксперты отмечают, что полезнее всего именно изменить свой рацион, а не покупать добавки в аптеке: так вы точно избежите передозировки.

28 лучших источников магния

Конопляные семена (2 ст. л.) — 182 мг;

Тыквенные семечки (одна горсть, 28 г) — 158 мг;

Какао-порошок без сахара (2 ст. л.) — 120 мг;

Семена чиа (2 ст. л.) — 111 мг;

Урбеч из миндаля (2 ст. л.) — 89,2 мг;

Семена льна (2 ст. л.) — 80 мг;

Приготовленный шпинат (½ стакана) — 80 мг;

Кешью (28 г) — 80 мг;

Амарант отварной (½ стакана) — 80 мг;

Горький шоколад (28 мг) — 63,8 мг;

Семена кунжута (2 ст. л.) — 63,2 мг;

Соевое молоко без сахара (1 стакан) — 61 мг;

Овсяные хлопья долгой варки в сухом виде (½ стакана) — 60 мг;

Черная фасоль отварная (½ стакана) — 60 мг;

Арахисовая паста (2 ст. л.) — 49 мг;

Гречка отварная (½ стакана) — 43 мг;

Запеченный картофель (100 г) — 43 мг;

Бурый рис отварной (½ стакана) — 42 мг;

Красная фасоль отварная (½ стакана) — 35 мг;

Подсолнечные семена (28 мг) — 37 мг;

Банан (1 шт.) — 32 мг;

Лосось приготовленный (85 г) — 26 мг;

Изюм без сахара (½ стакана) — 23 мг;

Авокадо (½ шт.) — 22 мг;

Куриная грудка приготовленная (85 мг) — 22 мг;

Мандарин (1 шт.) — 13,1 мг;

Брокколи приготовленное (½ стакана) — 12 мг;

Киви (1 шт.) — 12 мг.