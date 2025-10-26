Эта тема у многих вызывает внутренний протест и кажется несправедливой. Мы с детства верим в идеал взаимной, одинаково сильной любви. Но жизнь, увы, редко следует сценарию романтических комедий. И как практикующий психолог, я часто вижу, как выбор в пользу того, кто любит чуть сильнее, становится не актом отчаяния, а мудрым решением для долгосрочного женского счастья и спокойствия.

Психолог Татьяна Макел объясняет, почему выбор в пользу мужчины, который любит сильнее, — это стратегически верное, а не отчаянное решение.

Давайте отбросим предрассудки и разберемся, почему эта модель часто оказывается более выигрышной.

1. Эмоциональная безопасность как фундамент

Представьте себе дом. Ваши чувства — это крыша, стены, мебель. А его чувства — это фундамент. Если фундамент прочнее и надежнее того, что на нем стоит, дом будет стоять вечно. Вы можете позволить себе быть разной: уставшей, неидеальной, слабой, творческой, капризной — зная, что ваша связь выдержит эти колебания.

Когда же вы любите сильнее, вы живете на шатком фундаменте. Вы постоянно в тревоге, боитесь сказать лишнее, сделать не так, выглядеть непривлекательно. Это состояние хронического стресса, которое истощает психику и убивает саму суть близких отношений — возможность быть собой.

2. Власть и баланс в отношениях

Это некрасивое слово «власть», но оно есть в любых отношениях. Тот, кто меньше любит, всегда обладает большей властью. Он задает темп, определяет уровень близости, его внимание становится наградой.

Выбирая мужчину, который в вас влюблен, вы добровольно передаете этот рычаг вам. Это не значит, что нужно им манипулировать. Это значит, что вы находитесь в безопасной позиции, где вас ценят, ваше мнение уважают, а ваши границы не нарушаются «ради любви». Вы не будете ходить на цыпочках, боясь его потерять, потому что знаете — он сам не хочет вас терять.

Место для личностного роста

Когда вы не тратите всю свою энергию на погоню за чьим-то вниманием, у вас освобождается колоссальный ресурс. Вы можете инвестировать его в себя: в карьеру, хобби, саморазвитие, друзей, семью. Вы не «забросили» себя ради отношений, а, наоборот, используете эти стабильные и надежные отношения как трамплин для роста. Вы по-прежнему остаетесь целостной личностью, а не частью кого-то.

Реалистичная оценка партнера

Когда мы безумно влюблены, мы склонны идеализировать партнера. Мы не замечаем красных флагов, оправдываем плохое поведение, смотрим на него через розовые очки. Выбирая того, кто любит сильнее, вы находитесь в состоянии трезвого, ясного ума. Вы можете реально оценить его достоинства и недостатки, его характер, ценности и жизненные цели. Вы выбираете его осознанно, а не по велению слепой страсти.

Он — ваш адвокат, а не критик

Мужчина, который по-настоящему влюблен, видит в вас сокровище. Он ваш главный болельщик. Он поддерживает ваши начинания, гордится вашими успехами, утешает в неудачах. Рядом с ним вы расцветаете, потому что чувствуете его искреннее восхищение. В противном случае вы часто будете сталкиваться с критикой, недопониманием и ощущением, что вы «недостаточно хороши».

Так нужно ли это?

А теперь главный вопрос: является ли это жестким правилом? Нет.

Слепое следование этому принципу без оглядки на собственные чувства — ошибка. Совсем не испытывать влечения, уважения и тепла к партнеру — это путь в тупик. Такие отношения превратятся в удобную, но безрадостную сделку, где он — поклонник, а вы — холодная принцесса. Это несправедливо и жестоко по отношению к нему.

Ключ не в том, чтобы вообще не испытывать чувств, а в том, чтобы выбрать того, чья любовь к вам не вызывает у вас сомнений, и чьи чувства вы можете взаимно разделять из состояния эмоциональной безопасности.

Любые отношения очень индивидуальны по своей природе и содержанию. Возможно, для кого-то идеальная формула — 70/30 или 60/40, где он дает чуть больше. Ваша задача — не гасить свои чувства, а найти того, чья любовь будет для вас надежной гаванью, а не источником бури. Это выбор в пользу стабильности, уважения и душевного покоя, которые со временем могут перерасти в глубокую, осознанную и, что самое главное, безопасную любовь.

the-day