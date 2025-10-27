Зрелость не наступает по паспорту. У одних к шестнадцати есть собственные решения и ответственность, у других — привычка сверяться с мамой до седых волос в любом вопросе: от выбора рубашки до одобрения отношений.

В основе зависимости от матери обычно не лень, а переплетение множества факторов: тревожная привязанность, родительская гиперопека, семейные сценарии «я лучше знаю», экономическая несамостоятельность и страх ошибок. Такая связка тормозит взрослую автономию и бьет по паре: партнерша сталкивается с невидимой третьей стороной в каждом решении, а мужчина застревает между лояльностью к семье и собственной жизнью. Психолог Радмила Бакирова рассказала, как разорвать этот порочный круг, если это явно ваш случай, а самостоятельно отрастить дзен до потолка никак не получается.

Почему так происходит

Чаще всего причины прячутся глубоко в детстве. Ребенку мало позволяли пробовать и ошибаться, за него быстро делали взрослые, а хорошим он был, когда соответствовал ожиданиям. «В подростковом возрасте добавились чувство вины и эмоциональная плата за самостоятельность: стоит настоять на своем — мама обижается, болеет, замолкает. Позже подключилась экономика: обучение, жилье, помощь на первое время зафиксировали зависимость. Итог — взрослый мужчина знает, как правильно для мамы, но с трудом чувствует, как правильно для себя. Это не про плохой характер, это про невыстроенные психологические и бытовые границы», — объясняет эксперт.

Чем это опасно для отношений

Решения растягиваются, а интимная близость подменяется семейным консилиумом, где все на сложных щах. Появляется хроническое напряжение, конфликт ролей, снижение желания, а иногда и треугольники он — мама — партнерша, где каждый борется за влияние. В такой конструкции не хватает ответственности и ясных договоренностей, а пара живет в режиме бесконечных и утомительных переговоров о базовых вещах. Выход — переводить тему из личных обид в плоскость навыков взрослости: автономия, финансы, быт, границы, коммуникация.

Разделите факты и интерпретации

Начните разговор не с обвинений, а с описания наблюдаемого. Вместо «ты маменькин сынок» — «заметила, что важные решения согласуются с мамой, а мои аргументы остаются без внимания, мне тревожно за наше будущее». Факты снижают оборону. «Дальше сформулировать цель: „хочу, чтобы у нас были наши решения и твои персональные границы с родителями“. Когда цель ясна, легче обсуждать шаги. Полезный инструмент — список сфер, которые пара берет на себя полностью: бюджет, ремонт, отпуск. Остальное можно обсуждать только как справку, а не как руководство к действию», — подчеркивает психолог.

Договориться о границах и каналах связи

Границы — это не запрет на общение, а правила доступа. Например, у мамы нет ключей от квартиры, время звонков ограничено, личные темы пары не обсуждаются третьими лицами без разрешения обоих. Важно, чтобы границы маме озвучивал именно мужчина — если партнерша берет на себя роль «регулятора», она становится «плохой» в семейной системе, а он так и остается в детской позиции.

Перевести «вину» в «заботу» и обсудить роли

Часто мужчина боится ранить маму, тут помогает смена рамки. Вместо решения за него должна быть забота в оговоренных границах в ответ на просьбу о конкретной помощи, когда она реально нужна. Важно назвать новую роль вслух: «я благодарен за поддержку, сейчас строю свою семью, буду рядом как сын, но решения по нашей жизни мы принимаем сами». Такая ясность снижает тревожность у мамы и возвращает мужчине взрослую позицию.

Что точно не работает

Стычки с его мамой, ультиматумы «я или они», высмеивание, сарказм. Эти ходы усиливают спайку «мама — сын» и маргинализируют партнершу. Работает только союз внутри пары и аккуратная, но последовательная коммуникация с родителями. В итоге только время плюс согласованные правила и неукоснительное им следование дают эффект.