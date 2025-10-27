Baltijas balss logotype
Согревают или вредят: топ−3 осенних гаджета для уюта и тепла

Люблю!
Дата публикации: 27.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Согревают или вредят: топ−3 осенних гаджета для уюта и тепла

«Мой дом, моя крепость» — это выражение не зря отражает наши ожидания от жилища, чтобы оно было безопасным, надежным и помогало отдыхать и набираться ресурса. Поэтому так важно не перегружать свой дом гаджетами, которые могут снизить нашу стрессоустойчивость.

Сейчас в период холодов особенно велико искушение подогреть себя каким-нибудь изощренным искусственным способом. Например, применить электрическое одеяло или электрогрелку. Благо, на маркетплейсах таких приспособлений пруд пруди. Но стоят ли они того, чтобы на них тратиться? И не несут ли вреда под маской мнимой пользы и комфорта? Врач интегративной медицины Екатерина Макарова рассказала, какие согревающие гаджеты стоит покупать, а какие лучше обходить стороной.

Сушилка для обуви

Чтобы ноги были в тепле, держите обувь теплой и сухой. Для этого современные сушилки и придуманы. Они пришли на смену скомканным газетам и ненужной ветоши, которую наши мамы и бабушки засовывали в ботинки и сапоги по возвращении с работы. «Эта сушилка не только поможет подготовить вам обувь к следующему дню, но и позволит избавиться от вредного воздействия паразитов», — говорит медик.

Грелка для ног

Если вы замерзли на улице, с мороза прибежали домой, и вам требуется экстренная обогревательная помощь, то погрузить ноги в меховой теплый мешок — самое то. Безусловно, экологичным и подходящим способом быстро согреться является обычная грелка, которая наполняется горячей водой и кладется в постель под одеяло. «Это позволит вам быстро обрести ощущение уюта, тепла и покоя и согреться в постели», — поясняет Екатерина.

Электроодеяло

В описаниях характеристик этого чудо-одеяла чего только не обещано. И заснуть помогает чуть ли не за минуту, и согревает, не пересушивая воздух и кожу, и даже с микробами в комнате борется. Некоторые продавцы умудряются придумать и более фантастические преимущества, лишь бы продать как можно больше экземпляров, особенно в сезон. Но по факту, это обычная «игрушка», которая, конечно, греет, но и излучает не слишком полезные волны, создавая в спальне неблагоприятное поле. Используя одеяла с подогревом, вы лишаете организм возможности самостоятельно отрегулировать температуру до комфортной, если в постели слегка прохладно. А это бьет по иммунитету. Да и спать под гнетом электроприбора небезопасно.

Старые добрые лайфхаки

Екатерина рекомендует греться перед сном в горячей ванне. «Такая домашняя спа-процедура настраивает на сон, расслабление, переключает внимание и позволяет вам не только быстро согреться, но и отдохнуть», — напоминает она. А еще неплохо бы запастись парой-другой теплых шерстяных носков или гольф.

«Эти вещи не только помогают вам согреться, но еще и наполняют доброй энергией тех людей, которые для вас потрудились, все это создали, связали, энергией натуральной шерсти. Они совершенно безотказно работают, не требуют таких вложений, как электроприборы, и помогают вам оставаться здоровыми», — заключает врач.

#дом #здоровье
Видео