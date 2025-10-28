С возрастом стиль женщины меняется, и важно подбирать аксессуары так, чтобы они выглядели гармонично. Некоторые виды шапок и платков могут нарушать пропорции или придавать образу излишнюю игривость, поэтому стоит знать, какие модели лучше не носить.
Какие головные уборы лучше избегать
-
Тонкая черная шапка с резинкой Она может нарушать пропорции головы, делать её визуально меньше и подчеркнуть морщины.
-
Шапка с большим помпоном Создаёт излишне игривый образ, что редко подходит для элегантного взрослого стиля.
-
Разноцветные платки Яркие цвета и узоры иногда придают детский или слишком нарядный вид. Лучше отдавать предпочтение спокойным, классическим вариантам, например, платкам в клетку.
Источник: whoopee
Оставить комментарий