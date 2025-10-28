Baltijas balss logotype
Как выбрать головной убор после 40: чего лучше избегать

Люблю!
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как выбрать головной убор после 40: чего лучше избегать

С возрастом стиль женщины меняется, и важно подбирать аксессуары так, чтобы они выглядели гармонично. Некоторые виды шапок и платков могут нарушать пропорции или придавать образу излишнюю игривость, поэтому стоит знать, какие модели лучше не носить.

Какие головные уборы лучше избегать

  • Тонкая черная шапка с резинкой Она может нарушать пропорции головы, делать её визуально меньше и подчеркнуть морщины.

  • Шапка с большим помпоном Создаёт излишне игривый образ, что редко подходит для элегантного взрослого стиля.

  • Разноцветные платки Яркие цвета и узоры иногда придают детский или слишком нарядный вид. Лучше отдавать предпочтение спокойным, классическим вариантам, например, платкам в клетку.

Источник: whoopee

Читайте нас также:
#мода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


Видео