«Все, что вы делаете в постели, – прекрасно и абсолютно правильно. Лишь бы это нравилось обоим», – говорил Зигмунд Фрейд. И с его словами трудно поспорить. Правда, в межличностных отношениях не всегда все складывается гладко, и наступает момент, когда на какое-то время секс пропадает из нашей жизни. При этом считается, что секс – не просто источник удовольствия, но и залог здоровья, в том числе репродуктивных органов.

Правда ли, что секс полезен? Что влияет на разное восприятие секса у мужчин и женщин? И что делать, если нет сексуального партнера?

На эти вопросы ответила сексолог Александра Миллер.

Что происходит с организмом у тех, кто отказался от секса?

Секс с чувствами и эмоциями разительно отличается от секса «для здоровья». Даже заядлые циники хотят влюбиться, чтобы испытать этот гормональный всплеск. Секс для здоровья не дает такого количества окситоцина, дофамина, адреналина, как секс по любви. Скорее, это напоминает поход в спортзал с хорошей кардионагрузкой. Важность секса в жизни сильно приуменьшают, а с появлением идей феминизма он совсем скоро «выйдет из моды».

Выражение «не сегодня: у меня болит голова» придумали те, кто не знают о чудодейственной силе болеутоляющего свойства секса, блокирующего болевые сигналы в мозгу. Эффект можно сравнить с приемом большого количества обезболивающих препаратов.

Почему секс полезен для здоровья?

Для женской самооценки, для качества женского здоровья и даже эластичной сияющей кожи секс – это необходимая вещь, которую не заменить походом в спортзал или разведением милых кошек.

Для мужского здоровья регулярный секс также необходим, так как только активная регулярная половая жизнь снижает риск простатита, сердечнососудистых заболеваний и переедания. Также сексуальная жизнь помогает наладить концентрацию внимания, снижает тревожность, нормализует качество сна и даже способствует укреплению иммунитета. Можно сказать, что секс – это «таблетка от большинства болезней».

Чем отличается отношение к сексу у мужчин и женщин?

Стоит понимать, что мужчины и женщины по-разному воспринимают секс. В женском организме во время секса в большом количестве выделяется окситоцин, участвуя в формировании привязанности, спокойствия и доверия. Женщина подсознательно начинает эмоционально инвестировать в отношения и воспринимать партнера как потенциального отца своих детей, даже если это был мимолетный роман.

В организме мужчины в дополнение к мизерному количеству окситоцина вырабатывается еще дофамин (гормон удовольствия). Это значит, что если ему все понравилось, то он просто захочет повторить приятные ощущения.

Если это знать, женщины не будут так быстро вступать в интимные отношения, не проверив чувства избранника. В противном случае высок шанс попасть в ловушку: мужчина, который эмоционально не вовлечен, может быть в восторге от секса, но пропасть после него и не вспомнить даже ваше имя.

Загвоздка в том, что большинство мужчин боятся испортить первое впечатление, поэтому редко перезванивают с целью продолжить отношения. Ведь привязанности нет, а удовольствие можно найти везде. Не так много пар создали крепкие отношения после секса на одну ночь. Чаще всего в качестве спутницы жизни мужчины выбирают более строгих особ. Поэтому не стоит ломать голову, почему парень не пишет, и раскрывать свое сердце, не узнав человека ближе.

Чаще всего девушка стремится доказать свою востребованность через сексуальные связи. Когда же она не получает восторженной реакции, приходят злость и отчаяние. Самооценка снижается, так как отсутствие интереса у партнера означает, что «меня не выбрали». Отсюда и нежелательные последствия для психики в виде снижения концентрации внимания, неудач в работе, ухудшения показателей в учебе и, наконец, даже депрессии.

Правильно расставив приоритеты и обуздав свои сиюминутные желания и слабости, можно избежать негативных последствий.

Чем вреден отказ от секса?

Отказ от секса на длительный период чреват преждевременным старением организма, так как репродуктивная функция – естественный процесс жизнедеятельности. Ограничивая себя в удовольствии, мы как бы посылаем сигнал в мозг о том, что не обязательно быть молодой, здоровой и привлекательной. Без активной сексуальной жизни тонус всего тела снижается, а вместе с ним и стрессоустойчивость. На работе сложнее справиться с плохим настроением, так как в организме накапливается кортизол (гормон стресса).

Стоит ли искать сексуального партнера «для здоровья»?

Далеко не всегда можно найти подходящего сексуального партнера. Как же быть? Прежде всего, не нужно искать первого встречного, чтобы «прокачать свое здоровье». В сексе качество важнее количества. Сомнительные партнеры могут представлять угрозу не только для физического здоровья, но и для психологического. Нарциссы и психопаты двусмысленными комплиментами могут серьезно пошатнуть самооценку.

Проблема современного общества заключается в том, что люди стали более закрыты: мы меньше знакомимся и боимся сложностей в отношениях. Порой кажется, что проще вовсе отказаться от секса или заниматься им с хорошо знакомым любовником, даже понимая, что продолжения у таких отношений не будет. Такой подход не только отнимает время, но и лишает возможности встретить подходящего человека.

Встречайтесь, влюбляйтесь, стройте эмоционально безопасные отношения, и тогда секс будет отличным бонусом!