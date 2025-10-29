Состояние влюблённости – одно из самых сильных проявлений человеческой эмоциональности. Как можно объяснить это состояние с точки зрения науки? Какие гормоны отвечают за возникновение чувств? Отличаются ли эти процессы у мужчин и женщин? Как состояние влюблённости влияет на здоровье? – на эти и другие вопросы ответила Юлия Сидоркина, врач-эндокринолог, врач-диетолог.

Как можно объяснить любовь с точки зрения эндокринологии?

Как часто вы слышали выражение, что «любовь – это химия»? В период влюбленности в головном мозге и эндокринных железах вырабатываются определенные биологически активные вещества (нейромедиаторы и гормоны). Термин «гормон» происходит от греческого «HORMAO» — «возбуждать», «побуждать к действию». Состояние влюбленности оказывает влияние не только на формирование чувств и привязанности, но и на состояние организма в целом.

Какие химические соединения отвечают за развитие влюбленности?

Дофамин создает чувство радости, стимулирует либидо, активирует систему вознаграждения мозга. Выработка дофамина усиливается при достижении цели, что всегда присутствует в любви.

Эндорфины формируют состояние эйфории, чувство удовлетворения от отношений, могут снижать уровень стресса и болевые ощущения.

Серотонин – гормон счастья и стрессоустойчивости. Создает чувство признания и уважения.

Окситоцин – известен как «гормон привязанности». Выработка этого гормона усиливается при прикосновениях, объятиях, поцелуях. Создает ощущение комфорта, безопасности, доверия партнеру.

Вазопрессин — по своим эффектам схож с окситоцином. Отвечает за сохранение чувства любви в течение длительного времени, способствует формированию сильной эмоциональной привязанности, а тек же ревности, особенно у мужчин.

Мужские и женские половые гормоны (эстрогены и тестостерон). Определяют половое поведение, либидо, физиологические аспекты взаимоотношений. Снижение уровня половых гормонов — одна из основных причин снижения либидо.

Есть ли различия между мужской и женской влюбленностью с позиции выработки гормонов?

В основном влюбленность у мужчин и женщин относительно синтеза гормонов имеет схожие черты. Но при формировании привязанности у мужчин преимущественно будет вырабатываться вазопрессин, а у женщин – окситоцин. У мужчин за половое влечение отвечает в основном тестостерон, у женщин — эстрогены. Также уровень тестостерона влияет на импульсивность у мужчин.

Есть ли люди, которые физиологически не способны испытывать любовь?

Некоторые люди могут испытывать трудности с переживанием различных чувств и эмоций, но полная неспособность любить – редкость.

При повреждении гипоталамо — гипофизарной системы нарушается выработка нейрогормонов и гормонов гипофиза. Повреждение может быть вследствие оперативного лечения и лучевой терапии гипоталамо — гипофизарной области, в результате токсического поражения, сосудистых нарушений, массивной кровопотери. Одним из проявлений нейродегенеративных заболеваний могут стать эмоциональные нарушения.

Какое влияние на общее состояние здоровья оказывает влюбленность?

В состоянии влюбленности может снижаться уровень кортизола – гормона стресса, что способствует временному уменьшению тревожности.

Здоровые отношения улучшают работу сердечно — сосудистой системы, снижают риск сердечно- сосудистых заболеваний. Влюбленность способствует формированию новых нейронных связей, улучшает работу иммунной системы.

В связи с тем, что окситоцин помогает справиться с чувством тревоги, он может влиять на чувство голода и аппетит у людей, склонных к «заеданию» стресса. В целом общий положительный эмоциональный фон, сопровождающийся ощущением спокойствия, привязанности и приподнятым настроением, снижает склонность к компульсивному перееданию и, как следствие, набору веса.

Кроме того, дофамин повышает мотивацию, влюбленные чаще следят за своим здоровьем и образом жизни, желая оставаться привлекательными.