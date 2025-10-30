Baltijas balss logotype
Месяц Скорпиона: гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Люблю!
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Месяц Скорпиона: гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Ноябрь 2025 года обещает быть насыщенным событиями и важными переменами. Внимание стоит уделить финансам, личным связям и новым возможностям.

Овен

Начало месяца благоприятно для работы с дальними партнерами. Будьте осторожны в третьей декаде с финансами и новыми знакомыми — возможны потери и разрыв отношений.

Телец

Перемены затронут работу, интеллектуальные задачи и отношения с женщинами и партнерами. В третьей декаде могут возникнуть трудности в семье — берегите близких.

Близнецы

Удачное время для творчества, любви и личных отношений. Финансы стабильны, но на работе возможны проблемы после середины месяца.

Рак

Вы уверенно стоите на своих позициях. Ждут доходы и перемены в работе. В конце месяца будьте внимательны к детям и любимым.

Лев

Рост активности в личной жизни и творческих делах. Удача на вашей стороне, но следите за имуществом и домашними во второй половине месяца.

Дева

Дом, родственники и друзья будут важны. Посвятите время улучшению жилищных условий. Во второй половине ноября осторожно с переговорами и сделками.

Весы

Ноябрь принесет новые знакомства и предложения. Возможны финансовые потери в третьей декаде, но начало месяца удачно для любви и поездок.

Скорпион

Первые две декады благоприятны для договоров и контрактов. В третьей декаде следите за отношениями с близкими — возможны конфликты.

Стрелец

Время для выражения своих идей. Со второй половины месяца возможны интриги, кражи и потери. Будьте внимательны к здоровью.

Козерог

Ноябрь полон перемен и разговоров. Сосредоточьтесь на здоровье и отбросьте лишние заботы. Друзья принесут важные предложения.

Водолей

Месяц принесет успехи и трудности. Основное внимание — друзьям и семье. Работа будет приносить доход.

Рыбы

Период потребует мобилизации сил. Благоприятное время для карьеры и новых предложений. В третьей декаде будьте осторожны с новыми связями.

#астрология
