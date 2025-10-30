Ноябрь 2025 года обещает быть насыщенным событиями и важными переменами. Внимание стоит уделить финансам, личным связям и новым возможностям.
Овен
Начало месяца благоприятно для работы с дальними партнерами. Будьте осторожны в третьей декаде с финансами и новыми знакомыми — возможны потери и разрыв отношений.
Телец
Перемены затронут работу, интеллектуальные задачи и отношения с женщинами и партнерами. В третьей декаде могут возникнуть трудности в семье — берегите близких.
Близнецы
Удачное время для творчества, любви и личных отношений. Финансы стабильны, но на работе возможны проблемы после середины месяца.
Рак
Вы уверенно стоите на своих позициях. Ждут доходы и перемены в работе. В конце месяца будьте внимательны к детям и любимым.
Лев
Рост активности в личной жизни и творческих делах. Удача на вашей стороне, но следите за имуществом и домашними во второй половине месяца.
Дева
Дом, родственники и друзья будут важны. Посвятите время улучшению жилищных условий. Во второй половине ноября осторожно с переговорами и сделками.
Весы
Ноябрь принесет новые знакомства и предложения. Возможны финансовые потери в третьей декаде, но начало месяца удачно для любви и поездок.
Скорпион
Первые две декады благоприятны для договоров и контрактов. В третьей декаде следите за отношениями с близкими — возможны конфликты.
Стрелец
Время для выражения своих идей. Со второй половины месяца возможны интриги, кражи и потери. Будьте внимательны к здоровью.
Козерог
Ноябрь полон перемен и разговоров. Сосредоточьтесь на здоровье и отбросьте лишние заботы. Друзья принесут важные предложения.
Водолей
Месяц принесет успехи и трудности. Основное внимание — друзьям и семье. Работа будет приносить доход.
Рыбы
Период потребует мобилизации сил. Благоприятное время для карьеры и новых предложений. В третьей декаде будьте осторожны с новыми связями.
