В этом году зима для нас пройдет под знаком смелого самовыражения. Образы с модных показов и красных дорожек намекают на пять ключевых оттенков в макияже губ на грядущий сезон, и среди них есть приятные сюрпризы! Изучай наш специальный материал, что найти свое идеальное липкомбо.

Неважно, любишь ли ты яркий макияж или не можешь жить без нюда и лишь поглядываешь в сторону более смелых образов, помада идеально подходит для экспериментов. Мейкап губ не требует обладания особыми навыками или долгих тренировок, но при этом помогает создать по-настоящему эффектный акцент на лице. Это ли не повод попробовать новый оттенок помады этой зимой и посмотреть, какие ощущения он тебе подарит?

Текущие тренды в помадах — это интенсивность, неожиданность и продуманность. Все это открывает для тебя огромное разнообразие, так что ты точно найдешь свой идеальный вариант. Выбирая новый оттенок помады на зиму, подумай о настроении и энергии, которые хочешь привнести в свой образ. В конце концов, помада — это не просто макияж, а часть стиля.

Какие оттенки помад будут в моде зимой 2025-2026

Черпай вдохновение в силе, утонченности и дерзости и знакомься с пятью оттенками, которые зададут тон сезону.

Глубокий бордо

Этот изысканный и выразительный оттенок на несколько тонов мрачнее классического красного. Бордо в маникюре уже стал классикой сезона холодов, так почему бы не интегрировать его и в свой макияж? Этот акцент на губах придаст образу глубины, элегантности и драматизма. Если ты ищешь баланс между интенсивностью и сдержанностью, бордо — точно твой выбор.

На Неделе моды в Париже дома Dior и Givenchy представили матовые губы оттенка бордо в сочетании со свежим и естественным макияжем. Эта помада особенно хороша для вечерних образов, но при правильном подходе она может стать и частью твоего повседневного стиля.

Какао

Ностальгия по 1990-м по-прежнему с нами, и помада в оттенке какао — прямое тому доказательство. Этой зимой обрати внимание на коричневые помады с кремовыми текстурами и легким блеском. Это универсальный цвет, который подходит разным тонам кожи, согреет образ и будет уместен как на рабочей встрече, так и на вечеринке.

Холодный розовый нюд

Розово-бежевые тона всегда в моде, но этой зимой тебе точно стоит обратить внимание на нюдовые помады и блески с серым подтоном, которые способны добавить образу глубины и элегантности. Благодаря тому, что этот цвет не слишком интенсивный, он идеально впишется в луки с темным и выразительным макияжем глаз.

Сливовый

Сливовую помаду можно назвать старшей сестрой-бунтаркой оттенка бордо. Этот цвет, который за счет фиолетовых полутонов уходит дальше от чистого красного, подарит образу ту самую высокую контрастность. Результат? Современный, загадочный и притягательный гламур. Хоть этот оттенок и кажется очень специфичным, его универсальность может тебя удивить: он одинаково выигрышно смотрится как на смуглой, так и на светлой коже.

Блистательный черный

Сложно придумать что-то смелее черной помады, но не спеши списывать со счетов эту готическую легенду, не попробовав ее на себе. Хеллоуин — идеальный повод поэкспериментировать с драматичным черным цветом, и, возможно, он понравится тебе настолько, что ты захватишь его с собой и в зиму.

Если ты все еще побаиваешься плотного черного на губах и он кажется тебе слишком агрессивным, попробуй продукты с влажным глянцевым финишем и полупрозрачной текстурой. Такие варианты отлично подходят для наслоения, а значит ты ты сможешь по желанию добавить своему макияжу глубины и драмы.

Как носить осенне-зимние помады

Всегда можно воспользоваться помадой соло, но в 2025 году многие визажисты рекомендуют попробоват лип-комбо, чтобы добиться более безупречного и объемного образа. Сочетай карандаш, помаду и блеск в нескольких разных оттенках и запоминай несколько простых лайфхаков для трендового макияжа губ.

Подготовь губы

Лип-комбо выглядит лучше и держится дольше на ухоженных губах. Перед нанесением помады мягко отшелушь кожу и увлажни питательным бальзамом.

Выбирай правильный карандаш

Для темных оттенков, таких как бордо, сливовый или черный, выбирай карандаши из той же цветовой гаммы или чуть темнее, чтобы четко очертить контур губ. Для розового нюда или какао подойдут карандаши мягких коричневых или розово-бежевых тонов — они создадут мягкий плампинг-эффект.

Экспериментируй с текстурами

Нанеси помаду в стике или жидкую помаду в качестве основы, а затем добавь немного прозрачного блеска по центру губ. Конечно, можно нанести блеск на все губы, но куда интереснее поэкспериментировать с нанесением на отдельные зоны. Онако если ты не фанатка влажного блеска, зафиксируй помаду прозрачной пудрой и сверху нанеси еще один слой.

Комбинируй оттенки

Зачем выбирать один оттенок, если можно стильно сочетать их в одном макияже? Бордо и розовый нюд создадут утонченный и мягкий градиент, шоколадно-коричневый создаст хороший микс с прозрачным блеском, а сливовая помада и бордовый карандаш придадут образу многомерности и драмы высшего класса.