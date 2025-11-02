Осень — сезон не только простуд и ОРВИ, но и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Именно в межсезонье гастроэнтерологи чаще всего фиксируют рост случаев обострений язвенной болезни, гастрита, панкреатита и других патологий пищеварительной системы.

На долю бактерии Helicobacter pylori приходится до 90% случаев гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Она провоцирует избыточную выработку соляной кислоты, что вызывает повреждение стенок желудка и воспаление слизистой. Но почему именно осенью могут обостряться заболевания ЖКТ? Ключевые факторы назвал Андрей Констанденков — гастроэнтеролог, гепатолог.

Изменения в рационе

Осенью наш рацион претерпевает значительные изменения. Салаты и легкие гарниры сменяются жареным мясом, жирными супами, острыми и солеными блюдами. Это закономерный процесс, связанный с сезонными изменениями в биоритмах. Чем холоднее и темнее на улице, тем сильнее желание согреться калорийной едой. Проблема в том, что переедание и переизбыток тяжелой пищи в рационе способны замедлять пищеварительные процессы и усиливать выработку кислоты.

Стресс

Межсезонье — не лучшая пора для нашего психоэмоционального состояния. Возвращение к рабочей рутине после сезона отпусков, похолодание, сокращение светового дня усиливают выработку гормона стресса кортизола. Бороться со стрессом многие предпочитают при помощи еды. Фастфуд, быстрые углеводы, сладкие напитки помогают ненадолго заглушить тревогу, но значительно увеличивают нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Помимо этого стресс сам по себе вреден для нормальной работы органов пищеварительной системы. Например, постоянное повышение уровня кортизола может приводить к спазму сосудов желудка и усилению производства соляной кислоты, что повышает риск воспаления слизистой.

Снижение иммунитета

Не последнюю роль играет и снижение уровня иммунитета. Недостаток солнечного света, дефицит витаминов, сезонная перестройка биоритмов ослабляют защитные силы организма. Это создает благодатную почву для активизации бактерии Helicobacter pylori, а еще — приводит к частым простудам и ОРВИ, неправильное лечение которых также способно усугублять проблемы с ЖКТ. Особенно — бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов, в том числе популярного ибупрофена. Они сильно раздражают слизистую желудка и могут спровоцировать «лекарственную язву».

Профилактика обострений: советы гастроэнтеролога

Придерживаться какой-либо специальной диеты осенью совсем необязательно. Достаточно просто соблюдать баланс в рационе, потреблять достаточно белков, жиров и углеводов, не забывать о питьевом режиме и клетчатке.

Старайтесь отдавать предпочтение белковым продуктам: курице, индейке, рыбе и яйцам. Вместо жирных колбас и мяса стоит выбирать оливковое масло, авокадо, жирные сорта рыбы, в которых содержатся ненасыщенные жир. Картошку фри и пиццу лучше заменить бобовыми, крупами, цельнозерновыми продуктами. Они содержат сложные углеводы, которые медленнее усваиваются и дают более продолжительное чувство насыщения. Полностью отказываться от острого и соленого необязательно. Исключить такие блюда потребуется, если обострение все-таки начнется, но в плане профилактики умеренное потребление вреда не принесет.

Обязательно стоит включить в рацион источники натуральных пищевых волокон и пектинов. Это могут быть корнеплоды (морковь, свекла), бананы, сезонные груши и яблоки (в свежем или запеченном виде). Они помогут нормализовать работу кишечника и поддержать его полезную микрофлору.

Отдавайте предпочтение щадящим способам приготовления: запекание, тушение, приготовление на пару. Это поможет избежать излишнего раздражения слизистой желудка от жареной корочки и избытка жира.

Режим питания

Значение имеет не только то, что мы едим, но и распорядок питания. Базовый минимум включает три приема пищи в день, которые желательно организовать в одно и то же время. Старайтесь не делать слишком больших перерывов между едой (не более 4–5 часов) и не пропускайте завтрак. Длительный интервал между ужином и обедом следующего дня может провоцировать повышение кислотности и застой желчи.

Завтрак, обед и ужин допустимо дополнить перекусами, но контролируемыми и достаточно легкими. Условная пачка чипсов или кусок торта по калорийности может равняться полноценному приему пищи, поэтому такой вариант точно не подойдет. В идеале перекус должен содержать белок или клетчатку. Это может быть натуральный йогурт, гость орехов, банан, ломтик нежирного сыра с цельнозерновым хлебом, нарезка из овощей.

Здоровый сон и движение

Сон имеет огромное значение для гормонального баланса и психоэмоционального состояния. Постоянный недосып рано или поздно приведет к повышению уровня стресса, проблемам с контролем аппетита и перееданию. Норма сна для каждого человека индивидуально, но в среднем спать рекомендуется не менее семи часов в сутки. Контролировать стресс также помогут регулярные умеренные физические нагрузки: ходьба, плавание, аэробика и растяжка.

Вредные привычки

Курение и алкоголь наряду с вредной пищей относятся к главным инструментам борьбы со стрессом. Но вместе с тем они же являются и одним из основных источников проблем с ЖКТ. Алкогольные напитки раздражают слизистую желудка, причем безопасной дозы здесь просто не существует. Если полностью исключить спиртное не получается, то лучше отдавать предпочтение некрепкому натуральному вину в небольших количествах и обязательно в сопровождении еды. А вот от игристых вин, крепких напитков и коктейлей лучше отказаться, так как они считаются наиболее агрессивными для слизистой.

Что касается курения, то никотин вызывает спазм сосудов, повышает кислотность и нарушает секрецию желудочного сока. Особенно в этом плане коварно курение натощак, когда даже несколько затяжек могут привести к резкому выбросу соляной кислоты в пустой желудок и сильному раздражению.

Когда нужно насторожиться

Если после еды вы регулярно испытываете тяжесть, вздутие, изжогу или болезненность в верхней части живота, не стоит надеяться на «само пройдет». Осенние обострения часто начинаются с незначительных симптомов, но без своевременной помощи довольно быстро переходят в острую форму. Так что при любых подозрительных проявлениях лучше не медлить, а сразу обращаться к гастроэнтерологу. Это поможет избежать осложнений и быстрее нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.