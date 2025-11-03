Baltijas balss logotype
Не спешите красить: продукты, которые помогут победить седину 0 356

Люблю!
Дата публикации: 03.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Не спешите красить: продукты, которые помогут победить седину

Время движется вперед, и рано или поздно каждый человек замечает первые серебристые волосы в зеркале. Появление седины воспринимается многими как конец молодости, но есть продукты, которые могут отсрочить этот процесс.

Почему волосы седеют?

Прежде чем перейти к продуктам, давайте выясним, почему вообще волосы седеют. Седина появляется, когда волосы перестают производить достаточное количество пигмента меланина, отвечающего за их цвет. Основные факторы, которые влияют на процесс появления седины:

  • Наследственность и генетическая предрасположенность;

  • Дефицит витаминов и микроэлементов (особенно витаминов группы B);

  • Частые стрессы и эмоциональные перегрузки;

  • Неправильный образ жизни, вредные привычки;

  • Нарушения эндокринной системы и проблемы со щитовидной железой.

Наследственность невозможно изменить, но остальные пункты можно скорректировать, и важным моментом здесь выступает питание.

Витамин B12

Недостаток витамина B12 связан с ранней сединой. Этот элемент участвует в производстве эритроцитов, транспортировке кислорода и синтезе ДНК. Его дефицит нарушает производство меланина.

Где искать: говяжья печень, треска, яйца куриные, творог, твердый сыр.

Цинк

Еще один важный участник процесса пигментирования — цинк. Этот минерал помогает синтезировать белок, который необходим для формирования структуры волоса и регуляции синтеза меланина.

Источники: грецкие орехи, кунжут, семена тыквы, белая фасоль, мясо индейки.

Железо

Хронический дефицит железа также сказывается на состоянии волосяного покрова. Низкий уровень гемоглобина уменьшает приток кислорода к волосяным луковицам, что ослабляет производство меланина.

Лучшими источниками железа являются: шпинат, чечевица, куриная печень, свинина, устрицы.

Белок

Белок — это строительный материал, из которого состоят волосы и ногти. Волосы почти целиком построены из белка кератина. Без полноценного белка невозможен ни активный рост волос, ни сохранение их цвета.

Лучшие источники белка для здоровья волос: морская рыба, птица, молочные продукты, бобовые.

Антиоксиданты

Свободные радикалы — нестабильные молекулы, которые образуются в результате негативных факторов окружающей среды, таких как ультрафиолетовое излучение, загрязнение воздуха, курение и стресс. Они разрушают структурные белки, включая коллаген и кератин, что отражается на качестве кожи и волос.

Богатая антиоксидантами еда нейтрализует их действие и защищает клетки от повреждений.

Источники антиоксидантов: брокколи, черника, гранат, темный шоколад, зеленый чай.

Изменение питания мгновенно цвет волосам не вернет, но поможет постепенно улучшить их внешний вид и приостановить прогрессирование седины.

#красота
Оставить комментарий

