Вам не нужно будет покупать кучу химии, чтобы в квартире была идеальная чистота.

Сильное средство для мытья даже самых сложных загрязнений в доме можно сделать из пищевой соды и перекиси водорода, который за копейки продается в каждой аптеке. Такой раствор быстро и эффективно справится с нашинкой жира и грязи на кухне, а также поможет избавиться от нагара в духовке и с легкостью уберет все, что присохло к плите.

В емкости смешайте 1/4 упаковки пищевой соды и перекись водорода, чтобы получилась однородная кашевидная масса. Ею можно очищать поверхности. Если пятна очень серьезны, можете нанести средство и оставить на время, а затем смыть.

Как эффективно убрать в квартире с помощью одной таблетки для посудомоечной машины

Не все знают, что отмыть всю квартиру от грязи можно с помощью таблетки для посудомоечной машины. Но важно правильно подбирать пропорции для каждого материала поверхности, чтобы не прибавить себе еще больше работы.

Для пластика растворите одну таблетку в 0,3 литрах теплой воды, затем перелейте раствор в бутылку с пульверизатором и опрыскайте загрязненные участки. Подождите пять минут, а затем протрите насухо.

Для очищения кухни концентрация раствора должна быть ниже, поэтому одну таблетку уже нужно растворить в 1 литре теплой воды. Этим средством можно протереть холодильник и микроволновку как снаружи, так и внутри. Он эффективен и против жира в духовке.

Чтобы помыть пол, растворите одну таблетку в ведре воды и поверхность будет блестеть.

Как помыть окна народным средством без химии

Чтобы вымыть окна, можно развести равные части воды и белого уксуса, а затем добавить чайную ложку кукурузного крахмала. Перелейте жидкость в бутылку с пульверизатором и можете начинать уборку. Благодаря уксусу средство отлично справится с грязью, а кукурузный крахмал действует как мягкое абразивное вещество.

Чтобы не осталось разводов, вытирайте средство из окон с помощью салфетки из микрофибры.