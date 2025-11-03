Baltijas balss logotype
Живописный город в Италии назвали самым трендовым местом для посещения в 2026 году 1 430

Люблю!
Дата публикации: 03.11.2025
1001sovet
Изображение к статье: Живописный город в Италии назвали самым трендовым местом для посещения в 2026 году

Город Салерно на юге Италии признали самым трендовым туристическим направлением для посещения в 2026 году.

Согласно свежему отчету 2026 Trending Destinations от Skyscanner, интерес к этому приморскому городу в регионе Кампанья, отделяющему популярное Амальфитанское побережье от Чиленто, возрос на 211% по сравнению з прошлым годом.

"С его морскими видами и историческим центром, Салерно – это очаровательный прибрежный город и доступная альтернатива популярным близлежащим Амальфи и Позитано", – отмечают авторы подборки.

Всего в список попали десять туристических направлений, к которым на данный момент наблюдается всплеск интереса.

"Наши эксперты по путешествиям изучили данные и выбрали 10 направлений из тех, где наблюдался самый большой всплеск поисковых запросов в годовом исчислении, чтобы помочь путешественникам ощутить ажиотаж до того, как они станут известными", – говорится в отчете.

10 самых трендовых направлений на 2026 год

  • Салерно, Италия (+211%).

  • Корор, Палау (+156%).

  • Кочи, Япония (+106%).

  • Бильбао, Испания (+97%).

  • Рабат, Марокко (+87%).

  • Акюрейри, Исландия (+83%).

  • Риека, Хорватия (+75%).

  • Каунас, Литва (+59%).

  • Сент-Джонс, Канада (+58%).

  • Сент-Джорджес, Гренада (+56%).

#туризм #отдых
(1)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    3-го ноября

    Каунас ??? 😄

    1
    1

