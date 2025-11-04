Даже если вы очень заняты на работе, то все равно надо найти хотя бы 20 минут, чтобы поболтать с коллегой за чашечкой кофе или чая. Такие ритуалы нужно строго соблюдать. Почему — объяснили ученые.

Приходите на работу вовремя, сразу садитесь за компьютер и даже забываете поесть. Или весь день бегаете туда-сюда, стараясь выполнить все задачи на день, ведь столько надо успеть. Узнали себя? Многим кажется, что именно такой темп работы обеспечивает максимальную продуктивность, ведь вы успеваете как можно больше.

На самом деле нельзя забывать про полноценный обед, а также перерывы на разговоры с коллегами не по рабочим вопросам. Вы можете обсудить погоду, новое платье, любимое шоу. Будет отлично, если вы сделаете это за чашкой кофе, говорят ученые.

Своим опытом поделилась Вивьен Там — аспирантка Университета Макгилла в Монреале. Она на несколько месяцев покинула родную Канаду, чтобы трудиться над проектом вместе с коллегами из Франции. В первый же день на новом рабочем месте ее позвали на кофе-брейк. Даже если работники были очень заняты, этот ритуал никто не пропускал — ученые выделяли хотя бы немного времени, чтобы пообщаться в неофициальной обстановке, поделиться личными историями, пишет издание Science.

Оказалось, что в кофе-брейках есть особый смысл. Во-первых, когда вы вместе пьете кофе, то можете в непринужденной обстановке обсудить и некоторые рабочие вопросы. Именно в этот момент зачастую рождаются креативные идеи, которых бы не было, если бы вы просидели за скучными отчетами в одиночестве.

Во-вторых, так вы становитесь настоящей командой. Пропадает чувство неловкости, нет больше установки, что каждый из вас сам по себе. Да, вы делаете определенную работу, но цель у вас общая, что начинает вдохновлять.

В-третьих, у работников таким образом падает уровень стресса! Общение, шутки, обмен мнениями — все это помогает выдохнуть и позитивнее посмотреть на сегодняшний день.

И наконец, еще один важный нюанс: кофе-брейки помогают избавиться от синдрома самозванца. Это психологическое явление, когда человек не может принять свои достижения, считая, что он их не заслуживает. Успехи он воспринимает как случайное везение, что рушит самооценку и заставляет чувствовать себя несчастным.

«Встречи дают возможность расслабиться, поделиться историями из жизни и посочувствовать людям, которые понимают, через что вы проходите. Два года я не могла сдвинуть исследование с мертвой точки, потому что сидела за монитором в одиночестве. Однако, как только стала регулярно общаться с коллегами, появились силы и вдохновение», — говорит Вивьен Там.

Что же получается в итоге? Перерывы на кофе нужны как работникам, так и работодателям. Первые получают энергию, вдохновение и прокачивают самооценку, а вторые — жизнерадостных работников, которые лучше делают свое дело. Так что обязательно уделяйте хотя бы 15 минут этому ритуалу, даже если кажется, что времени на него совсем нет.