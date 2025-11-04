Baltijas balss logotype
Ваш ноутбук всё время подключён к сети? Вот что об этом говорят специалисты

Люблю!
Дата публикации: 04.11.2025
1001sovet
Изображение к статье: Ваш ноутбук всё время подключён к сети? Вот что об этом говорят специалисты

Стоит лишь помнить о нескольких нюансах.

В эпоху удалённой работы ноутбуки превратились в главный инструмент. Они включаются утром и остаются на рабочем столе весь день, а иногда и всю ночь, подключённые к сети без перерыва. Но можно ли держать ноутбук всё время на зарядке?

Как пишут в BGR, да. Современные модели спроектированы так, чтобы выдерживать постоянное подключение, но всё же есть нюансы, о которых стоит помнить. Если ноутбук сильно нагревается, то это значит, что батарея страдает. В таких случаях лучше отключить питание, дать устройству остыть и по возможности не держать его включённым без необходимости.

Главное отличие современных ноутбуков от старых - тип батареи и умное питание. Адаптер с чёрной коробочкой регулирует напряжение, а сама батарея использует режим подзарядки малыми порциями, чтобы не перегружаться. То есть, когда ноутбук достигает 100%, ток подаётся лишь для поддержания уровня, а не для "заливания" энергии сверх меры.

Тем не менее, многое зависит от того, как вы используете устройство. Если это офисные задачи, браузер, работа с документами, тогда нагрузка минимальная, и постоянное подключение к сети безопасно. Но если вы нагружаете систему чем-то тяжёлым, батарея и блок питания работают на пределе.

Постоянное тепло и высокое потребление энергии ускоряют износ, тут лучше время от времени отключать кабель и давать ноутбуку отдыхать.

Ещё один совет - не перегревайте и не переохлаждайте устройство. Прямые солнечные лучи, работа на одеяле, - всё это сокращает срок жизни аккумулятора.

Полезно также отключать ноутбук на ночь, когда он не используется, и время от времени работать от батареи, чтобы она не "застывала" на одном уровне заряда. Windows 11 предлагает встроенные режимы энергосбережения, ими тоже стоит пользоваться.

И осторожно с перепадами напряжения. Во время гроз, скачков сети или отключений света - отключите ноутбук от сети. Использование качественного сетевого фильтра или ИБП - хорошая страховка.

#полезно знать
Видео