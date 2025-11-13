Baltijas balss logotype
«Психология бедности»: почему покупки на маркетплейсах не дают вам разбогатеть 0 210

Люблю!
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Психология бедности»: почему покупки на маркетплейсах не дают вам разбогатеть

Полная корзина на маркетплейсе кажется безобидной мелочью, но на деле это может быть симптомом глубинных финансовых установок.

Сегодня маркетплейсы стали частью рутины: зашли на минуту, и уже оформили заказ. Платье в духе Jacquemus, посуда как на Pinterest, уютный свитер на всякий случай: быстро, красиво и, кажется, недорого. Именно это делает покупки привлекательными: нет лишних усилий, все просто и под рукой. Но чем легче становится оформление заказа, тем реже мы задумываемся, нужен ли нам сам товар.

Такой формат шоппинга подогревает не столько реальную потребность, сколько эмоциональный импульс. Вы покупаете не потому, что вещь необходима, а потому что удобно, дешево и привычно. Это не всегда плохо, но определенно требует осознанности. В противном случае у человека может формироваться автоматическая реакция на кнопку «заказать», а не привычка к выбору.

Когда покупки становятся слишком быстрыми

Частое взаимодействие с маркетплейсами формирует короткий цикл: увидели — захотели — оформили. Благодаря отложенному платежу, возможности не выкупить товар или сдать его обратно, решение о покупке больше не кажется серьезным шагом, но именно эта легкость со временем может повлиять на финансовые привычки.

Покупки перестают восприниматься как траты: они становятся чем-то промежуточным и почти незаметным. В результате может снижаться внимательность к расходам: человек теряет ощущение, сколько он тратит на самом деле, особенно если это десятки мелких покупок в течение месяца — каждая из них кажется незначительной, но вместе они могут составлять серьезную сумму.

Вещи копятся, но не работают вместе

Когда покупки совершаются спонтанно, без общей идеи, они часто не складываются в целостную картину. В доме появляются вещи, которые вроде бы полезны, но не сочетаются между собой. Один комплект постельного белья, еще одна черная футболка, очередной свитер, похожий на три уже имеющихся. Сложно сказать, что все это — осознанный выбор.

В гардеробе это очень чувствуется: вещей становится больше, а надеть все так же нечего. Каждый следующий заказ выглядит как попытка добрать или дополнить, но чаще всего он лишь добавляет к чувству разрозненности. Важно: это не означает, что с маркетплейсами что-то не так. Просто в удобстве важно не потерять собственную логику.

Покупки как способ справиться со стрессом

Иногда человек оформляет заказ не потому, что ему что-то нужно, а потому что хочется отвлечься, почувствовать контроль или просто порадовать себя. Это нормальная реакция, особенно в уставшем или перегруженном состоянии. Заказали мелочь — стало чуть легче. Но если это превращается в регулярную привычку, может появиться ощущение, что деньги тратятся, а удовлетворения так и нет.

На этом фоне у некоторых людей может возникать тревожность: они чувствуют, что тратят, но не понимают, на что именно. Это не универсальный сценарий, но на практике он встречается чаще.

Откуда берется зависимость

Маркетплейсы буквально помогают сориентироваться: они подсказывают тренды, предлагают подборки, рекомендуют похожие товары. Это экономит время и снижает стресс от выбора. Но есть и обратная сторона: постепенно человек может разучиться ориентироваться без подсказок — он перестает доверять себе, начинает сомневаться в собственном вкусе и полагается только на рекомендации.

Это не критика алгоритмов: они делают то, для чего созданы. Но пользователю важно помнить, что у него тоже есть голос, а если постоянно брать то, что предлагают в «похожих товарах», со временем становится сложно понять, что действительно нравится именно вам.

Покупка как способ почувствовать движение

Когда в жизни не хватает ощущения развития, покупки могут временно его компенсировать: кажется, вы что-то меняете и делаете шаг вперед. Но если присмотреться, это может оказаться просто повторением одного и того же: те же бренды, те же вещи и те же паттерны поведения. Все знакомо, удобно, безопасно, и оттого повторяется бесконечно.

Многие пользователи маркетплейсов отмечают: в какой-то момент покупки перестают вдохновлять. И это уже хороший повод на минуту остановиться: не отказаться от маркетплейсов, а наоборот, использовать их с пользой.

the-day

Читайте нас также:
#стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

