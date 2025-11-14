Лепка – одно из любимых времяпровождений детворы. Она развивает мелкую моторику рук, сенсорику, фантазию ребенка. Начиная от простых форм (колобка, колбаски) в возрасте 1-1,5 лет, малыш постепенно переходит к лепке своих первых шедевров: фигурок животных, людей, машин, героев сказок.

Для лепки могут использоваться пластилин, полимерная глина, воск. Однако лучшее средство для занятий лепкой с самыми маленькими – это соленое тесто. Почему? Малыши до двух лет просто обожают все пробовать «на зубок» — из всех перечисленных материалов для лепки наиболее безопасным в этом плане является тесто, поскольку оно не содержит ненатуральных составляющих (добавок, красок и т.д.) и его по праву можно считать самым экологичным материалом для лепки.

Как приготовить соленое тесто для лепки?

Ингредиенты:

2 стакана муки,

1 стакан мелкой соли,

3 ст.л. растительного масла,

горячая вода.

Приготовление:

Растворить соль в воде, замесить в солевом растворе тесто.

В конце замеса добавить растительное масло. Тесто должно быть крутым, достаточно эластичным, однако не должно прилипать к рукам.

Соленое тесто для лепки можно хранить в холодильнике в течение 3 недель. Для этого его нужно положить в пластиковый контейнер и плотно закрыть или хорошо обмотать пищевой пленкой. Если в результате такого хранения тесто стало жидковатым, просто добавьте немного муки и еще раз замесите его.

Соленое тесто для лепки можно сделать разноцветным, добавив в его состав пищевые красители (помните пакетики с этими красителями, которые везде продаются на Пасху?) или натуральные соки – овощные и фруктовые. В качестве последних хорошо использовать сок вишни (даст красный цвет), свеклы (бурый), морковь (желтый), какао (коричневый), черная смородина (сиреневый).