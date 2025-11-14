Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как будто из химчистки: как отчистить куртку от грязи сухим методом без стирки 0 489

Люблю!
Дата публикации: 14.11.2025
1001sovet
Изображение к статье: Как будто из химчистки: как отчистить куртку от грязи сухим методом без стирки

После прогулок или поездок в общественном транспорте пуховик часто теряет свежесть и выглядит неопрятно. Но часто стирка может испортить наполнитель, оставить пятна или привести к потере объема. Именно поэтому опытные хозяйки пользуются сухими методами чистки, которые позволяют вернуть куртке опрятный вид без воды и стиральной машины. Рассказываем, как очистить пуховик без стирки, чтобы он был, как только что с химчистки.

Как отчистить пуховик от грязи и пятен без стирки

Крахмал или сода. Эти два продукта отлично впитывают жир и пыль. Насыпьте крахмал или пищевую соду на пятно, аккуратно разотрите щеткой и оставьте на 15 минут. Затем встряхните или уберите остатки сухой салфеткой. Такой метод чистки подходит для светлых пуховиков, особенно в местах, где появляется серый налет у воротника или на манжетах.

Смесь спирта и уксуса для локальных загрязнений. Если на куртке появились отдельные пятна, смешайте столовый уксус и медицинский спирт в равных частях. Смочите ватный диск, обработайте пятно и сразу протрите сухой салфеткой. Такой метод не оставляет разводов и хорошо убирает грязь даже с темных тканей.

Манная крупа или детская присыпка. Эти сухие средства помогают осветить ткань без повреждения волокон. Просто нанесите небольшое количество крупы или присыпки на загрязненное место, прижмите слегка и оставьте на 30 минут. Затем уберите все мягкой щеткой. Этот способ особенно эффективен для гладких блестящих пуховиков или курток.

Щетка из микрофибры для удаления пыли и ворса. Если пуховик просто запылился, не нужно даже использовать какие-либо средства. Пройдитесь щеткой из микрофибры или антистатической перчаткой, и вы увидите, как верхний слой очистится буквально через минуту. Такой уход следует производить после каждого выхода на улицу, чтобы не допустить накопления грязи.

Чтобы пуховик дольше оставался чистым, после очищения можно слегка обработать его антистатиком или спреем для водоотталкивания — тогда пыль и влага не будут оседать на поверхности.

Читайте нас также:
#дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папина дочка, мамин сынок: как схожесть с родителями влияет на отношение семьи к ребенку
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью
Изображение к статье: Грипп: что нельзя делать во время болезни — советы врачей
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео