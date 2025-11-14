В каждой из стран мира есть определенные традиции и обычаи. А что же считается неэтичным в разных странах?

В Таиланде на людях категорически запрещено гладить кого-то по голове и хлопать по плечу, ведь это является проявлением нежных чувств, а на публике — им не место. Такие действия недопустимы даже детьми, которых с детства учат этикету.

В Малайзии нельзя тыкать пальцем, а указывая на что-то, нужно задействовать только кисть руки.

На Филиппинах для данной цели «пригодятся» глаза.

Заходя в японский храм или же в жилой дом, непременно стоит снять как обувь, так и головной убор. Особенно неподобающим считается стать в обуви и покрытой голове на татами (специальные коврики).

К тому же, в Японии очень осторожно относятся к хаси (это распространенные палочки для еды). Стоит отметить, что их нельзя скрещивать, а также указывать ими на кого бы то ни было. А если после того, как покушать, поставить хаси в чашку, предназначенную для риса, то это вообще сочтут дурным тоном. Ведь данное действо – похоронный ритуал.

А еще, участвуя в чайной церемонии, нельзя скрещивать или вытягивать вперед ноги, а нужно сидеть на своих пятках.

В Грузии не стоит отпивать с бокала в момент произношения тоста, а Германии, «чокаясь» с человеком, нужно обязательно посмотреть ему в глаза.

А слышали ли Вы, что в Индонезии запрещено дарить духи? Да, именно так… Это может быть расценено как ужасное оскорбление.

В США считается неприличным смотреться в зеркальце на людях и прихорашиваться на всеобщем обозрении. Не так давно (лет 200 назад) в моде, как у мужчин, так и у женщин, были перчатки различного предназначения (для занятий спортом, посещения балов и т.д.). Так вот… их тоже на людях считалось надевать постыдным.

В 20-е годы 20-го века ученикам советских школ нельзя было грамотно писать, так как это считалось «умничаньем».

Интересно и нелепо прозвучит и следующий запрет: в Англии нельзя вязать на людях (а этим занятием все чаще стали заниматься британцы, в том числе мужчины).

В Болгарии достаточно долгое время «тыкали пальцем» на тех представителей сильной половины человечества, которые выпивали в день меньше 1,5 литров вина, стоящего здесь копейки.

Вот такие чудные неприличности можно «встретить» в разных странах. Иногда они кажутся смешными и непонятными, но традиции – это святое…