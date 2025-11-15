Несвежее дыхание — не просто неприятность, способная отвратить от вас окружающих. Неприятный запах может быть симптомом различных заболеваний. Поэтому ни ополаскиватели, ни жевательная резинка, ни драже не помогут, поскольку не устраняют причину. Выявить ее можно только на приеме у стоматолога. Арам Давидян — врач стоматолог-хирург, имплантолог, ортопед, ортодонт, помог нам разобраться в вопросе.

Несвежее дыхание из-за зубов и десен

Чаще всего этот симптом возникает в следующих случаях:

1. Воспаление, гнойные процессы

Классика жанра, конечно, отложения, камень, воспаление. «Есть запахи, которые говорят прямо. Они возникают там, где жизнь остановилась — в застоях, в налете, в разрушенных тканях. Когда на зубах и языке скапливаются мягкие отложения, а под деснами — камень, в микроскопическом мире начинается активная жизнь: миллионы анаэробных бактерий расщепляют белки и выделяют сероводород, метилмеркаптан, аммиак. Так появляется тот самый гнилостный запах — плотный, вязкий, со сладковатым оттенком», — поясняет эксперт.

Десны становятся рыхлыми, кровоточащими, при надавливании на них может выделяться гной. Такие симптомы уже нельзя назвать «небольшой проблемой» — это воспаление, которое разъедает связки, кость, мягкие ткани. И чем дольше оно длится, тем сильнее запах — иногда он настолько устойчив, что его не заглушают ни ополаскиватели, ни мята, ни кофе. Это сигнал организма, что надо лечиться.

2. Дисбактериоз

«Не менее важны язык и небо — зеркало внутреннего микроклимата полости рта. Здоровый язык розовый, увлажненный, с легким белым налетом. Когда он становится густо обложенным, особенно у корня — это признак дисбактериоза», — рассказывает врач-стоматолог.

Да, оказывается дисбактериоз бывает не только в желудке. Микроорганизмы, лишенные кислорода, выделяют сернистые соединения — отсюда тот самый тухлый или металлический привкус.

3. Недостаточная гигиена

Иногда запах исходит не от зубов, а от задней трети языка, где живут бактерии, которые не боятся зубной щетки. Поэтому нужно чистить не только зубы, но и язык специальным скребком — это не прихоть, а часть профилактики и терапии.

4. Заболевания верхних дыхательных путей

Реже встречаются, но не менее значимы проблемы с миндалинами. «В глубине миндалин скапливаются пробки — маленькие, плотные, с резким запахом серы и белка. Пациент чистит зубы, полощет рот, а запах остается. Потому что причина не в зубах или языке, а в дыхательной системе», — говорит врач.

Неочевидные причины запаха

Иногда запах идет изнутри и не зависит от состояния зубочелюстной системы. «По сути, рот — это окно в метаболизм. То, что чувствуется как запах, — не остатки пищи, а продукт биохимии, обмена веществ, гормонов, микрофлоры и эмоций». — уверяет наш эксперт.

Причина 1. Желудок и пищеварение

Если желудок воспален, особенно при гастрите с пониженной кислотностью, пища задерживается, начинается брожение. Из ЖКТ поднимается воздух с характерным тухло-сернистым или кислым запахом.

«А когда в слизистой живет Helicobacter pylori, запах становится затхлым, теплым, с металлическим оттенком — его не убирают ни паста, ни ополаскиватель, потому что причина глубже», — подчеркивает врач-стоматолог.

Причина 2. Диабет

Запах ацетона или сладких фруктов — первый сигнал, что организм сжигает жир вместо глюкозы. Обратите внимание на сухость во рту, трещины, медленное заживление ран, липкую слюну. Как говорит наш эксперт, это не просто запах — «это химия повышенного сахара в крови, которая буквально „дышит“ через рот».

Причина 3. Печень и почки

Плохой запах может говорить о проблемах с этими органами. Когда печень не справляется с переработкой токсинов, дыхание становится сладковато-гнилостным, теплым, тяжелым. А при нарушении функции почек появляется аммиачный запах, напоминающий нашатырь.

Причина 4. Стресс и недосып

Негативно отражаются на состоянии нашего здоровья. «У людей, живущих в хроническом напряжении, дыхание становится поверхностным, а слюна — густой. Кортизол сжимает сосуды, иммунитет ослабевает, бактерии размножаются. Появляется запах сухого металла — едва уловимый, но устойчивый», — обращает внимание врач.

Причина 5. Диеты и голодание

Модные практики очищения часто заканчиваются не только уходом лишних килограммов, но и зловонным дыханием. Когда организму не хватает углеводов, он начинает расщеплять жиры, образуя кетоны — те самые вещества, которые придают дыханию сладковато-ацетоновый запах. Для стоматолога это не загадка, а информация о том, что тело перешло в режим экономии.

Причина 6. Гормональные колебания

В разные фазы цикла у женщин запах может меняться — из-за сухости и изменения кислотности. Он не резкий, чуть заметный, «аптечный» с оттенком стерильности. Все проходит, когда восстанавливается баланс гормонов и влажность слизистой.

Если вы отметили, что ваше дыхание перестало быть свежим, не пытайтесь замаскировать проблему с помощью кофе или мятной жвачки. Запах — не враг, а подсказка. Он предупреждает о заболеваниях, нарушениях обмена веществ или просто о том, что вы живете на пределе и пора отдохнуть. Можно сказать, свойства выдыхаемого воздуха — отражение внутреннего состояния человека. Проанализировав эти данные, специалист подскажет, на что обратить внимание и даст полезные рекомендации для поддержания здоровья.