Вечно модный деним: как выбрать идеальные джинсы

Люблю!
Дата публикации: 15.11.2025
womanhit
Изображение к статье: Вечно модный деним: как выбрать идеальные джинсы

Как часто, перебирая в магазине бесчисленные стеллажи с джинсами, вы чувствовали легкую панику? Скинни, бойфренды, слимы, завышенная талия, заниженная… Гора денима кажется непокоримой, а примерка превращается в испытание на прочность. Мы уверены: идеальные джинсы существуют для каждой. Осталось лишь найти свои. Разберемся в тонкостях выбора вместе с экспертами индустрии.

Определите свою идеальную посадку

Главное — не гнаться за сиюминутным трендом, а найти тот фасон, который подчеркнет ваши достоинства. Например, прямые джинсы (Straight Leg) — это классика, которая возвращается снова и снова. Как отмечает известный стилист Эльза Жассе, прямые джинсы — это золотая середина. Они не обтягивают, как скинни, и не скрывают фигуру, как мешковатые модели. Такой фасон создает элегантный и вытянутый силуэт.

Второй лучший друг для многих женщин — модели с высокой талией (High-Waist). Они зрительно удлиняют ноги, поддерживают живот и позволяют чувствовать себя уверенно. Стилист Моника Роуз, работающая со знаменитостями, утверждает: джинсы с высокой посадкой — это самый лестный фасон, который стройнит и делает фигуру более гармоничной.

Обратите внимание на детали

Именно мелочи превращают просто джинсы в идеальные. К примеру, центральный шов на задних карманах должен визуально приподнимать ягодицы. Размещение карманов тоже важно: чем они выше и ближе друг к другу, тем более подтянутой будет казаться попа. Вдобавок к этому стилист Эмма Роуз Томсон советует обращать внимание на длину: джинсы должны касаться обуви или иметь небольшой залом. А для современных моделей с прямым кроем идеальной считается длина до косточки. Это визуально легкий и стильный вариант.

5c.jpg

Выбирайте правильный деним

Качество ткани — это 90% успеха. Дешевый деним с большим процентом синтетики — эластана или полиэстера, быстро растянется, потеряет форму и будет неприятно ощущаться на теле. Идеальный состав для джинсов, которые будут служить долго, — 98—99% хлопка и 1—2% эластана. Такой микс обеспечит и комфорт, и сохранение формы. Стилист Ингеборга Лекп подчеркивает, что качественный хлопковый деним со временем приобретает уникальный, индивидуальный потертый эффект, который смотрится дорого.

Не ленитесь примерять

Никогда не покупайте джинсы без примерки. Размеры у разных брендов могут сильно отличаться. Обязательно посидите на корточках, пройдитесь по примерочной, согните ноги. Если джинсы жмут в коленях или в поясе в статичном положении, после часа носки они станут просто невыносимы.

1223.jpg

Ухаживайте за одеждой

Чтобы ваши идеальные джинсы оставались такими как можно дольше, следуйте простым советам:

  • Стирайте реже. Частые стирки разрушают волокна ткани и вымывают цвет. При небольшом загрязнении лучше проветрить джинсы на свежем воздухе.

  • Выворачивайте наизнанку и стирайте в холодной воде. Это сохранит цвет и уменьшит трение.

  • Откажитесь от сушилки. Натуральный деним лучше сушить в расправленном виде при комнатной температуре. Машинная сушка — главный враг формы и размера.

Помните, идеальные джинсы — это не всегда самая дорогая пара из новой коллекции. Это те джинсы, в которых вы чувствуете себя неотразимо, которые сидят безупречно и которые готовы быть с вами в любой момент жизни. Удачных покупок!

#мода
Видео