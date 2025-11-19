Baltijas balss logotype
Открытые отношения: свобода или новый вид контроля? 0 187

Люблю!
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Открытые отношения: свобода или новый вид контроля?

В наше время все чаще можно услышать от пар, что они состоят в открытых отношениях. На первый взгляд звучит современно, прогрессивно, свободно. Но за красивой оберткой может скрываться не свобода, а давление, манипуляции и попытка удержать отношения любой ценой. Разбираемся в теме вместе с психологом Евгенией Александровой.

Почему женщины соглашаются?

По факту, женщины соглашаются на такие отношения не потому, что им этого искренне хочется. Они боятся потерять мужчину. Им кажется, что, соглашаясь на его условия, они проявляют мудрость, гибкость, осознанность. Что это якобы уровень. Что ревновать — это стыдно, а быть «особенной» — значит разрешить ему делать то, что другие не позволяют.

На деле за этим согласием стоит не сила, а боль. Глубокая неуверенность в себе, страх быть оставленной, убеждение, что любовь нужно заслуживать и доказывать. Женщина хочет показать, что она не такая, как все. Но чем больше она соглашается «терпеть», тем сильнее теряет себя.

Женщина по природе стремится к эмоциональной близости, к чувствам, к связи на глубоком уровне. Когда она вынуждена делить мужчину, внутри нее начинается война: между желанием сохранить союз и ощущением собственного унижения.

Что происходит с личными границами?

Чем дольше женщина остается в подобных отношениях, тем сильнее размываются ее границы. Она начинает сомневаться в себе, в своих чувствах, в своем праве на верность. В какой-то момент ей внушают, что ревновать — это признак слабости, что верность — это старомодно, а настоящая любовь — это отпускать. Звучит красиво, но на деле это подмена понятий.

Открытые отношения часто становятся формой контроля. Да-да, не свободы, а контроля. Мужчина в такой системе не идет на компромисс, не учитывает ценности и желания партнерши. Он просто настаивает, чтобы женщина изменила свои взгляды — ради него, ради его комфорта. Ему удобно, чтобы рядом была «удобная» женщина, которая ничего не требует.

И это не про развитие. Это про удобство.

Почему мужчина предлагает такой формат?

Самый главный обман: идея, что открытые отношения — это якобы про осознанность. Но, если быть честными, большинство мужчин, предлагающих такой формат, вовсе не стремятся к духовному росту. Они просто хотят легализовать интим с другими женщинами без чувства вины.

Им удобно. Они не хотят терять «основную» женщину, с которой быт, поддержка, надежность. Но и от новых впечатлений отказываться не готовы. Это не про развитие отношений, это про потребительство.

Мужчина, который способен на зрелую любовь, на настоящие чувства и партнерство, никогда не предложит своей женщине такой формат. Потому что он понимает, насколько это ранит, насколько это разрушает самооценку и доверие. Он бережет отношения, а не проверяет их на прочность другими телами.

Что делать женщине?

Если мужчина озвучивает желание перейти к открытым отношениям — это тревожный сигнал. В этот момент важно не доказывать свою нужность, не пытаться «удержать» его, соглашаясь на болезненное. Не спорить, не обижаться, не уходить в молчанку.

Нужно спокойно взять паузу. Уйти на дистанцию. Дать себе пространство и время, чтобы задать себе главный вопрос: а что мне нужно? Хочу ли я таких отношений? Готова ли я раз за разом «проглатывать» свое достоинство?

Не соглашайтесь на меньшее, чем настоящая любовь. Быть в отношениях — не значит быть «одной из». Даже если он клянется в любви, но предлагает тебе делить его с другими — это не любовь. Это эгоизм, приправленный философией.

Саманта из «Секса в большом городе» могла позволить себе такой формат, потому что она хотела этого и управляла им. Но это был ее личный, осознанный выбор. В реальной жизни таких, как Саманта, не существует. Женщина не сможет «вывезти» открытые отношения без внутренней боли и разрушения. Какая бы она ни была сильная, осознанная и современная — все равно рано или поздно столкнется с чувством одиночества, ревности и обесценивания.

Если же ты соглашаешься из страха — это не выбор, а капитуляция.

#мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
